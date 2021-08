Ferrara, rapina nella farmacia comunale di Porta Mare

Nella tarda serata di ieri a Ferrara le pattuglie delle locali Stazioni Carabinieri di Corso Giovecca e Baura sono intervenute presso la farmacia “Porta Mare” in quanto, poco prima, un individuo con il volto travisato dalla mascherina ed armato di coltello, aveva minacciato i dipendenti facendosi consegnare denaro contante pari a 2.100,00 Euro per poi far perdere immediatamente le proprie tracce.

Illesi i dipendenti, sono in corso indagini da parte dei militari della Compagnia di Ferrara per l’individuazione dell’autore della rapina.