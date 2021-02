Ferrara, scuola e studenti: fra lezioni in presenza e Didattica A Distanza – VIDEO

Il ritorno alla didattica in presenza, anche se al 50%, riscuote successo tra gli studenti ferraresi delle scuole superiori. La didattica a distanza, con i suoi effetti sulla relazione con gli studenti e il futuro del loro apprendimento, per molti, può essere una preziosa opportunità per produrre un cambiamento profondo della scuola. Ma a volte, questi dati, sembrano raccontare anche un disagio

Ne abbiamo parlato con Francesca Apollonia Barbieri, dirigente dell’istituto comprensivo Aleotti-Dosso Dossi di Ferrara