“Ferrara si aiuta”: parte il nuovo progetto di ginnastica dolce, ogni mattina su Telestense

Dopo “Ferrara Rinasce” parte “Ferrara Si Aiuta”, il nuovo progetto della Giunta Fabbri che, in tempi di pandemia, rivolge l’attenzione ai cittadini per accogliere e rispondere a tutte le nuove esigenze che l’emergenza sanitaria ha creato. Sotto l’ombrello di “Ferrara si aiuta” che avrà un suo marchio ben riconoscibile e utile ai cittadini per identificare la natura delle proposte, i diversi assessorati, in modo coordinato, attiveranno servizi interdisciplinari dedicati a diverse tipologie di cittadini, senza trascurare nessuno, in una sorta di welfare allargato che vuole costruire ed offrire nuove risposte.

“Il periodo che stiamo vivendo richiede a tutti grandi sforzi e sacrifici non solo in termini economici, ma anche personali: le limitazioni che siamo chiamati a rispettare per contenere la diffusione del contagio rischiano di modificare in senso negativo le nostre abitudini e di incidere pesantemente sui tempi e gli stili di vita – spiega il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri -. Per questo abbiamo deciso di attivare un nuovo filone di attività e progetti dedicato ad individuare e attuare iniziative utili ad aiutare i ferraresi a risolvere problemi legati al momento di emergenza, ma che possano continuare a essere utili anche in futuro, in un’ottica sempre positiva e di crescita”.

Ferrara Si Aiuta, esattamente come Ferrara Rinasce è volto a convogliare le energie positive della città in un sistema partecipato da tutti i soggetti attivi sul territorio: “I progetti di Ferrara si Aiuta verranno condivisi e discussi con tutte le realtà che si occupano di sport, educazione, volontariato, sostegno alle famiglie, agli anziani e ai soggetti deboli- spiega ancora Fabbri -. Condividere nuove possibilità e studiare insieme nuove strategie sarà un modo per trarre qualcosa di positivo da questo periodo così duro. Ferrara ne uscirà come una città più coesa e unita”.

Sono già due i progetti che il Comune di Ferrara propone alla città nel filone di Ferrara Si Aiuta ed entrambi riguardano il mondo dello sport, tra i più colpiti dalla pandemia e dalle restrizioni che hanno chiuso le palestre mettendo in grave difficoltà utenti e professionisti del settore. Attraverso Ferrara si Aiuta il Comune propone quindi due iniziative: la Ginnastica dolce in tv dedicata a chi non si può muovere da casa e vuole rimanere in forma e una piattaforma digitale che raccoglierà tutta l’offerta sportiva online delle palestre cittadine che potranno usufruire di una importante vetrina collegata al sito del Comune, e con un accesso semplificato per gli utenti che vogliono usufruire dei servizi a distanza.

GINNASTICA DOLCE IN TV – Consapevole delle conseguenze legate alla chiusura delle palestre e alla limitazione di movimento e attività sportive, il Comune ha pensato in primo luogo alle categorie più fragili, agli anziani e alle persone che per precauzione sono rimaste più ferme e in casa. Per aiutare chi non esce a mantenersi comunque attivo e a muoversi correttamente, da lunedì (14 dicembre 2020) partiranno Video-lezioni di ginnastica dolce in tv, preparate per un pubblico di età medio-alta o persone poco allenate e più fragili. “Io resto in forma – La palestra a casa” è la proposta che il Comune di Ferrara ha organizzato in collaborazione con Telestense . A guidare i telespettatori ferraresi dal piccolo schermo saranno gli istruttori qualificati e con esperienza in ginnastica dolce per la terza età che hanno risposto all’appello diramato attraverso gli enti di promozione sportiva e che si alterneranno con proposte personalizzate e diverse ogni settimana. Le lezioni di ginnastica dolce andranno in onda per quattro settimane di seguito dal lunedì al giovedì con programmazione quotidiana alle 9 su Telestense (canale 16 e 298), alle 11 su Telesanterno (canale 18 e 602) e alle 18 su TeleFerraraLive (canale 188). Sul canale TeleFerraraLive sarà possibile recuperare le lezioni in replica anche il venerdì e il sabato (due al mattino e una al pomeriggio).

PIATTAFORMA WEB – Oltre a queste lezioni di ginnastica in tv, da metà gennaio 2021 sarà disponibile una piattaforma web dedicata alle Palestre virtuali. Su questo spazio accessibile dalla home-page del Comune di Ferrara attraverso il computer o qualsiasi dispositivo elettronico, tutti gli istruttori, le palestre e gli allenatori ferraresi potranno caricare le loro proposte per promuovere la loro attività. Che si tratti di ginnastica, yoga, arti marziali o danza, gli operatori ferraresi potranno usare questa vetrina per inserire i loro video, le video-lezioni, link e testi visibili e consultabili attraverso Internet. A curare la realizzazione della piattaforma è la cooperativa Alpaca, che sta predisponendo anche istruzioni e video di supporto all’inserimento delle informazioni. Tante realtà sportive ferraresi si sono già organizzate in questi mesi per offrire ai loro clienti lezioni da seguire online. Chi ha già video pronti o un calendario di lezioni in programma potrà inserire il link sulla piattaforma, che sarà accessibile e collegata alla home-page del sito del Comune.

Per chi vorrebbe fare dei video ma ancora non è riuscito ad attrezzarsi per farlo, il Comune metterà a disposizione uno spazio con un set di base da utilizzare per le riprese e la cooperativa Alpaca che sta realizzando la piattaforma darà supporto con indicazione semplici e chiare per caricare le proprie informazioni sulla piattaforma consultabile dal proprio computer o da un qualsiasi dispositivo elettronico.