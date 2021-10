Cinque comuni ferraresi al voto per il loro prossimo sindaco

Domenica e lunedì di elezioni del sindaco per Cento, Codigoro, Portomaggiore, Goro e Vigarano Mainarda.

Domenica 3 ottobre dalle 7 e fino alle 23, e lunedì 4 ottobre sempre dalle ore 7 ma per poi chiudere definitivamente alle 15, i seggi nei cinque comuni ferraresi al voto accoglieranno i cittadini chiamati a scegliere il loro prossimo sindaco.

Per votare bisognerà andare al proprio seggio – che si legge sulla tessera elettorale – con un documento di identità.

Si può votare tracciando un segno sul nome del candidato o della candidata, e in questo caso il voto andrà solo a lui o a lei, oppure si può votare per una delle liste collegate, e in questo caso il voto andrà al candidato o alla candidata e anche alla lista relativa.

Nei comuni con più di 15mila abitanti, nel ferrarese solo a Cento, si può fare un voto disgiunto, cioè votare per un candidato o una candidata e allo stesso tempo assegnare la propria preferenza a una lista avversaria.

Se si vota per una lista, si può specificare una preferenza per uno o due candidati consiglieri, a patto che uno sia una donna e l’altro un uomo.

Nei quattro comuni estensi che non andranno al ballottaggio, lunedì nella seconda parte del pomeriggio di dovrebbe conoscere il nome del prossimo sindaco.

A Cento, comune con più di 15mila abitanti, vince al primo turno chi prende il 50 per cento più 1 dei voti validi.

Se nessuno raggiunge questa soglia, i due candidati più votati andranno al secondo turno, e in quel caso vince chi prende la maggioranza dei voti.

L’eventuale ballottaggio a Cento si terrà con le stesse modalità tra due settimane, domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

A livello nazionale si voterà in quasi 1200 comuni, tra le città in cui si vota ci sono sei capoluoghi di regione, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste e si voterà anche per il presidente della Regione Calabria.