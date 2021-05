Ferrara: sottraggono 400mila euro ad anziana, due truffatori denunciati dalla Finanza

Erano riusciti a sottrarre oltre 400mila euro ad un’anziana di 86anni di Ferrara facendole credere di aiutare un’associazione umanitaria. Due truffatori sono stati denunicati dalla Guardia di Finanza di Ferrara. Uno di loro appartiene ad una ONG straniera e ad una ONLUS italiana. Le indagini dei finanzieri sono ancora in corso

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, nel corso di un’indagine di polizia giudiziaria, hanno denunciato due soggetti, un rodigino e un riminese, residenti in città e già condannati per truffa e bancarotta fraudolenta, per aver raggirato una anziana donna ferrarese alla quale hanno sottratto, con artifici e raggiri, circa 400.000 euro. Il rodigino, residente nello stabile della donna truffata, con cariche in una ONG straniera ed una ONLUS italiana, insieme al riminese, ha architettato la truffa. Scoperto che l’anziana donna, sola e senza parenti in città, aveva un consistente patrimonio depositato in banca, i due truffatori sono riusciti a sottrarle, a più riprese, in poco meno di due anni, consistenti somme di denaro attraverso bonifici on line effettuati a favore della ONLUS, e prelevando denaro contante per scopi personali, dalla carta bancomat e dalla carta di credito.

Uno di loro, il rodigino, riusciva perfino a farsi nominare procuratore generale del patrimonio nonché futuro amministratore di sostegno. I truffatori, sono stati denunciati dai finanzieri della Compagnia di Ferrara, alla Procura della Repubblica del capoluogo, per circonvenzione d’incapace, furto aggravato, appropriazione indebita, truffa aggravata, indebito utilizzo di carte di pagamento.

L’Autorità Giudiziaria, ha immediatamente disposto la misura cautelare del divieto di contatto telefonico e di avvicinamento all’anziana per i due truffatori riuscendo a cautelare la somma residua, di circa 300.000 euro, ancora nella disponibilità della signora. Nel frattempo è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio. L’operazione testimonia il costante impegno del Corpo, quale Forza di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria, a tutela dei cittadini più bisognosi e vulnerabili che possono essere truffati e depredati dei loro patrimoni.

(Comunicato stampa a cura della Guardia di Finanza di Ferrara)