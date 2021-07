FERRARA SUMMER LEAGUE: alla 4 Torri il Torneo Under 18

Mentre nel senior volano in semifinale IBF Emilia e Mauro Minarelli

Dopo tre giorni di battaglie, la 4 Torri Ferrara si aggiudica il torneo Under 18 della prima edizione della Ferrara Summer League, sconfiggendo nella finalissima il Granarolo Basket Village per 58 a 53. I granata di coach Villani si sono imposti con grande merito in una partita punto a punto dall’inizio al fischio finale. Al terzo posto si sono classificati i ragazzi dell’Happy Basket Castel Maggiore, che hanno sconfitto la Verolese Basket Brescia per 68 a 64. Quinto posto per la Scuola Basket Ferrara che ha vinto 76 a 52 contro la Stars Basket Bologna. Da sottolineare l’impegno messo in campo dai ragazzi e dall’organizzazione del torneo per riuscire a completare il programma delle partite presso il playground del Barco tra una goccia e l’altra di una domenica ferrarese piovosa.

Nel torneo Senior, invece, blindano la qualificazione alle semifinali le squadre di IBF Emilia e

Mauro Minarelli – Consulenza patrimoniale. I ragazzi di IBF, dopo un avvio combattuto, hanno preso il largo contro Auto Net, facendo valere una maggiore fisicità, con il risultato finale di 72 a 51. Nell’altra partita del girone, la squadra di Mauro Minarelli – Consulenza patrimoniale ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine, e senza problemi ha avuto ragione di Elto per 73 a 65.

AUTO NET 51 – 72 IBF EMILIA

Auto Net: Bratti 6, Scandola 2, Cavallini 12, Maltarello, Ridolfi 3, Zavarini 4, D’Angelo 14,

Saretto 2, Carrieri 2, Dondi 4, Tenani 2.

IBF: Trinca 9, Romagnoni, Di Giusto 22, Pusinanti 10, Caselli 18, Beccari 4, Proner 3, Bertocco 4.

MAURO MINARELLI CONSULENZA PATRIMONIALE 73 – 65 ELTO

Minarelli: Demartini 20, Malfatto, Lesdi, Pevere, Bianchi 7, Tornimbeni 11, Fels, Bani, Nguesso

10, Magnolfi 2, Masciadri 23.

Elto: Benfenati 19, Bordonaro 2, Selleri 2, Giuliani 2, Stanghellini 6, Musolesi 4, Skočaj 11, Ezane

3, Passarelli1, Marino 2, Cavazzoni 4, Raffaelli 9.