FERRARA SUMMER LEAGUE: finale IBF-MAGIOLINO

Dopo le vittorie su Kynesis e Minarelli

Le semifinali della Ferrara Summer League Senior che si sono giocate ieri sera, 8 luglio, al playground del Barco non hanno tradito le attese né sul piano dello spettacolo né del gioco, e alla fine l’hanno spuntata IBF Emilia e Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale. Nel primo incontro i ragazzi di IBF hanno dovuto fare i conti conun’agguerrita Kynesis, che è riuscita a tenere in bilico il risultato fino al termine del primo tempo,grazie ai canestri di Villani. A inizio ripresa, però, IBF ha piazzato il parziale e, trascinata da Pusinanti e Caselli (rispettivamente 26 e 22 punti) stacca il biglietto per la finale, costringendo gli avversari ad alzare bandiera bianca: al fischio finale il risultato è di 88 a 58 per IBF. Grande spettacolo e alto punteggio nella seconda semifinale traPizzeria Il Mangiolino e Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale, che con Bianchi (23 punti) e Demartini (30 punti) tenta subito una prima fuga, smorzata dalle azioni e dai canestri di Magni (31 punti). Il secondo tentativo di mettere al sicuro la partita è recuperato da Mangiolino, con Grazzi (20 punti) e le triple di Fiore (13 punti), fino al sorpasso avvenuto a cinque minuti e mezzo dalla fine. Tocca al veterano Demartini prendere per mano la sua squadra e portarla, con il risultato di 106 a 100, in finale, dove incontrerà nuovamente IBF. Nella fase a gironi Pusinanti e compagni hanno vinto per 67 a 38, ma la finale avrà una storia tutta da scrivere.

IBF EMILIA 88 – 58 KYNESIS

IBF: Romagnoni 3, Di Giusto 10, Pusinanti 26, Caselli 22, Rimondi 5, Grassi, Bertocco 7, Trinca 15.

Kynesis: Villani 15, Santi 2, Piunno 2, Rossi 3, Amati 2, Faccini M., Bigoni 13, Baraldi 3, Alberti 10, Faccini F., Pasetti 8.

MAGIOLINO 100 – 106 MINARELLI-CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Mangiolino: Robersi 5, Oseliero 4, Bianchi 13, Fiore 13, Grazzi 20, Gnani 2, Marzola, Magni 31, Cavicchioli 12, Spettoli, Bova, Buttini.

Minarelli: Demartini 30, Malfatto, Tornimbeni 2, Pevere 4, Bianchi 23, Lesdi, Fels, Nguesso 10, Magnolfi 14, Masciadri 2