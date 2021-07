FERRARA SUMMER LEAGUE: IBF chiude al comando il girone blu

Nella categoria Senior, dopo il successo su Minarelli

Si sono disputate ieri sera 6 luglio le ultime due partite del girone blu della Ferrara Summer League Senior. Nell’incontro più atteso tra le due primatiste, IBF ha nettamente battuto Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale con il risultato di 67 a 38, aggiudicandosi così il primo posto a punteggio pieno con due vittorie; gli avversari, rimasti fermi a due vittorie, hanno pagato un brutto secondo quarto di gioco, quando IBF ha alzato il ritmo offensivo e difensivo. Nell’altra partita, valida per il terzo piazzamento nel girone, Elto ha sconfitto Auto Net per 75 a 67, in un match punto a punto.

La classifica finale vede al primo posto IBF Emilia, seguita da Mauro Minarelli – Consulenza finanziaria e patrimoniale: sono le due squadre che si giocheranno le semifinali giovedì sera. Al terzo posto c’è Elto, che disputerà venerdì la finale per il quinto posto nel torneo mentre fanalino di coda del girone è Auto Net, che scenderà in campo venerdì nella finale per il settimo piazzamento generale.

IBF EMILIA 67 – 38 MAURO MINARELLI-CONSULENZA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

IBF: Trinca 16, Di Giusto 8, Proner 1, Pusinanti 12, Caselli 12, Vigna 11, Bertocco 7.

Minarelli: Demartini 3, Malfatto 7, Marchetti 6, Pevere 4, Bianchi 9, Tornimbeni 2, Nguesso 2, Magnolfi 5.

ELTO 75 – 67 AUTO NET

Elto: Benfenati 19, Selleri 8, Giuliani 3, Stanghellini 9, Musolesi 2, Venturi 13, Passarelli 12, Marino 5, Cavazzoni 4.

Auto Net: Scandola 2, Cavallini 4, Ridolfi, D’Angelo 29, Zuolo 8, Carrieri 1, Dondi 13, Rossi 9, Tenani.