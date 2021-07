FERRARA SUMMER LEAGUE IL GIORNO DEL GRAN FINALE

Mentre Elto conquista il quinto posto e Basilico il settimo

Nonostante la posta in palio non fosse il primo posto nel torneo, le squadre scese sul playground del Barco ieri sera, 9 luglio, non si sono risparmiate e hanno dato vita a due partite emozionanti e incerte fino all’ultimo secondo. Per agguantare il settimo posto nel torneo, i ragazzi di Basilico hanno avuto bisogno di un tempo supplementare e vincere su Auto Net per 66 a 61. Nel match valido per il quinto posto, l’inseguimento per tutta la partita di Barberia Storti ha portato a un finale imprevedibile: quando Elto appariva in controllo grazie a Benfenati (27 punti), i ragazzi di Barneria Storti sono arrivati fino al meno 2 con le giocate di Poli (31 punti), che si è visto annullare una rocambolesca tripla della vittoria a tempo già scaduto. Finisce 70 a 68 per Elto.

AUTO NET 61 – 66 BASILICO

Auto Net: Scandola 6, Ridolfi 2, Zavarini 14, Rossi 13, Zuolo 5, Saretto 2, Dondi 12, Bratti 4, Tenani 3.

Basilico: Zanolli 6, Ghelli 15, Bergamini 3, Marianti 3, Vecchio 10, Trombini A. 8, Trombini M. 4, Tamisari 13, Oussus 4.

ELTO 70 – 68 BARBERIA STORTI

Elto: Benfenati 27, Bordonaro 2, Branchini 2, Giuliani 2, Stanghellini 8, Venturi, Passarelli 14, Marino 4, Ezane 11.

Barberia Storti: Romagnoli 3, Poli 31, Vallesani 12, Fregni 2, Golinelli M. 6, Golinelli S. 4, Degli Esposti 10