FERRARA SUMMER LEAGUE: ok Mangiolino e Kyensis

Nella seconda giornata del torneo senior della 4 Torri

Secondo appuntamento con la Ferrara Summer League Senior di pallacanestro, che ha visto scendere in campo sabato sera il girone rosso sul playground del Barco, con due partite molto combattute. La squadra sponsorizzata da Mangiolino si è imposta per 71 a 62 su Basilico, guidata da capitan Magni, autore di 25 punti e vero trascinatore dei suoi compagni. 71 punti sono bastati anche alla formazione di Kynesis per battere Barberia Storti, che si è fermata a 67.

MANGIOLINO 71 – 62 BASILICO

Mangiolino: Buttini 5, Bianchi 16, Magni 25, Bova, Grazzi 13, Spettoli 4, Petrucci 3, Zattoni.

Basilico: Bergamini 6, Marianti Spadoni 2, Vecchio 4, Trombini A. 2, Magri Zanolli 8, Trombini M. 4, Tamisari 2, Oussus 9, Cavallini 16.

BARBERIA STORTI 67 – 71 KYNESIS

Barberia Storti: Tartari 2, Degli Esposti 2, Poli 18, Bagni 3, Vallesani 15, Golinelli S. 6, Golinelli M. 8, Contri 2.

Kynesis: Villani 6, Gambale 3, Amati 10, M. 1, Bigoni 19, Alberti 18, Faccini F., Pasetti 2, Baraldi.