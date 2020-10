FERRARA UNITED CON LENO ALLA RICERCA DEL RISCATTO

Dopo le sconfitte con Romagna e Cologne. Coach Laera è ottimista

Il Ferrara United, reduce da due sconfitte consecutive contro Romagna ed in casa del Metelli Cologne, torna fra le proprie “mura amiche” per affrontare un Leno in salute e reduce dalla vittoria interna contro Oderzo.

Coach Antonj Laera, ancora privo di entrambi i pivot Nerio Zaltron e Tommaso Semprini, ha provato in settimana vari esperimenti tattici, trovando grande disponibilità al sacrificio da parte di tutti gli effettivi della rosa. Leno, compagine ben allenata e capace di imporre fatiche notevoli a Cologne e Romagna prima di imporsi con ben 35 reti all’attivo contro il fanalino di coda Oderzo. I terzini Gnip e Marquez, supportati dal play Piletti, formano una cerniera esterna pericolosa, tecnica e con varie reti nei polpastrelli. In porta sfida affascinante fra gli estremi difensori Michele Rossi (Ferrara United) e Giuseppe Errante, entrambi con un passato comune al Romagna.

Antonj Laera: “Abbiamo il dovere di mostrare una crescita figlia di un lavoro attento e meticoloso in palestra nel corso della settimana.

Nelle sconfitte contro Romagna e Cologne ci sono stati degli aspetti positivi che ho voluto sottolineare ai ragazzi senza tuttavia tralasciare i difetti. Contro Leno mi aspetto una prestazione di grande carattere che ci permetta di cogliere la prima vittoria interna stagionale. Sappiamo di affrontare una squadra quadrata e pericolosa nella quale spicca la presenza di un terzino potente e prolifico. Vedendo i miei ragazzi lavorare in settimana sono molto fiducioso e sono certo che il “Pala Boschetto” sarà un alleato prezioso”.

PROGRAMMA 4^ GIORNATA

Crenna vs Romagna

Mezzocorona vs Cologne

San Vito Marano vs Malo

Vigasio vs Torri

Ferrara United vs Leno ( Colombo Alessandro – Rizzo Cristiano )

Oderzo vs Arcom

Medalp vs Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Cologne 6, Vigasio 6, Malo 6, Romagna

6, Medalp 4, Torri 4, Cassano Magnago 2*, San Vito Marano 2, Leno 2,

Ferrara United 2, Crenna 2, Arcom 0, Mezzocorona 0, Oderzo 0.