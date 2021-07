FERRARA UNITED: Cucci patron, Celeghini presidente

Il Gruppo Giara Assicurazioni – Zurich Ferrara prende il controllo del club

La Società Ferrara United Handball Club rende noto il profondo cambiamento avvenuto all’interno dei propri “asset” societari a partire dalla stagione sportiva 2021-2022.

Il Gruppo Giara Assicurazioni – Zurich Ferrara prende il controllo del club con il Dott. Raffaele Cucci che assume la carica di Patron. Giuseppe Celeghini, già vicino al club nella stagione appena conclusa, è investito della carica di Presidente operativo con deleghe generali. Dimissioni accettate per tutto il precedente Consiglio d’Amministrazione con l’imprenditore ferrarese Marco Pazzi che, dopo aver consolidato la società nelle tre stagioni precedenti, rimarrà al fianco della società in qualità di sponsor e consulente.

Non una rivoluzione in atto, bensì un’ulteriore opera di consolidamento per poter porre basi ancor più solide ad un progetto giovane, autoctono, alla continua ricerca di consolidamento. Una crescita che passerà anche dal rafforzamento, del già proficuo, rapporto che ci vede legati all’Ariosto Pallamano Ferrara.

La società inizierà ora ad ufficializzare le prime mosse di mercato partendo dallo staff tecnico, in attesa di capire, ad iscrizione alla prossima Serie A2 completata, quale sarà il girone di competizione che vedrà capitan Corrado Sgargetta e compagni impegnati in prima linea.