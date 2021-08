FERRARA UNITED GIARA: torna Zanghirati

Coach Laera molto soddisfatto del rientro dell’ala sinistra

La società Giara Assicurazioni Ferrara United ha comunicato di aver positivamente concluso le trattative per portare alla corte di coach Antonj Laera l’ala sinistra/terzino classe ‘2000 Dario Zanghirati. Un’operazione importante, che riporta a Ferrara un giocatore capace di formarsi in città per poi esplodere e dimostrare di valere la massima serie con la maglia del HC Fondi. In uscita invece la società ufficializza il trasferimento del pivot bolognese Tommaso Semprini alla neopromossa Pallamano 85 San Lazzaro(Serie A2 – Girone B).

Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “L’arrivo di Dario ci permette di mettere un

tassello di grande qualità in rosa. Si tratta di un giocatore generoso e talentuoso che, nonostante la

giovane età, ha già dimostrato di poter essere protagonista nella categoria superiore. Si tratta di un

ragazzo che seguiamo da tempo e per questa ragione siamo felici finalmente di poterlo annunciare.

Ho molte soluzioni a mia disposizione e ora sta a me ed al mio staff trovare il modo di esaltare al

meglio le caratteristiche di tutti gli atleti. Ci manca ancora qualcosina ma non abbiamo fretta e in

questo mese abbondante che ci separa dall’inizio del campionato vedremo se ci sarà la giusta

opportunità. Vogliamo solo giocatori motivati e desiderosi di far parte di un gruppo che già nella

passata stagione ha mostrato enormi progressi”.