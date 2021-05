Festa dell’Europa con il punto Europa di Forlì

Come ogni anno anche in questo difficile 2021 Il Centro di Documentazione Europea Punto Europa, parte della Rete Europe Direct della Commissione europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli studi europei – Università di Bologna, Campus di Forlì, ha organizzato una iniziativa di riflessione e approfondimento sul futuro dell’Europa, che quest’anno vuole mettere a fuoco il futuro istituzionale e soprattutto culturale dell’Europa, con l’intervento di Raffaella Baccolini, (docente di letteratura inglese), Federico Casolari (giurista), Giuliana Laschi (storica dell’integrazione europea), Michele Marchi (storico delle relazioni internazionali), Alessandro Martelli (sociologo).

Tutti gli eventi del pomeriggio e della sera si svolgeranno in modalità online e saranno fruibili su Facebook

Il programma della Giornata:

10 maggio 2021

22° Festa dell’Europa – Forlì

Ore 10: L’Europa delle scuole

Incontro con gli studenti delle classi V della scuola IT Oriani di Faenza

Ore 15: Da Forlì all’Europa

Incontro con alcuni Alumni dell’Università di Bologna – Campus di Forlì che hanno intrapreso

una carriera europea.

Ore 18.00: La paradiplomazia: il caso delle relazioni fra Europa e America Latina

incontro con Nahuel Oddone (Mercosur)

Ore 21.00: Come immagino il futuro dell’Europa

Riflessioni sul futuro istituzionale e soprattutto culturale dell’Europa, con: Raffaella Baccolini

(docente di letteratura inglese), Federico Casolari (giurista), Giuliana Laschi (storica

dell’integrazione europea), Michele Marchi (storico delle relazioni internazionali), Alessandro

Martelli (sociologo).

