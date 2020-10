“Festival del ciclista lento”: a Ferrara da domani a domenica 1 novembre la 4^ edizione in versione on line

Da domani, venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre si svolge a Ferrara la quarta edizione del “Festival del Ciclista Lento”, la festa chi ama pedalare senza fretta gustando panorami, incontri, racconti e bellezze del territorio. Un’edizione diversa dal solito, a causa della pandemia, con eventi e pedalate trasferiti sulle piattaforme digitali, ma non per questo meno interessanti o divertenti. In programma: la ‘Pedalata più Lenta del Mondo’, il ‘Record dell’Ora alla Rovescia’, la ‘Granfondo del Merendone’ e il ‘Gran Galà del Ciclista Lento’.

Il Galà di avvio della manifestazione, la cui messa online è prevista per domani venerdì 30 ottobre alle ore 21, sulle pagina Facebook del Festival del Ciclista Lento, sul canale YouTube della Repubblica delle Biciclette e sulle piattaforme social di partner e media partner dell’evento.

C’è chi sceglie la bicicletta per il piacere stesso del pedalare e muoversi in scioltezza, senza per questo rincorrere performance, watt e contachilometri. Chi si gode le due ruote senza l’ansia di arrivare primo, chi vive il piacere del viaggio più che del traguardo, apprezzando paesaggi e curiosità incontrati lungo il percorso… è questa la filosofia, assieme al motto “beati gli ultimi che la vita sanno goder” che da quattro anni caratterizza la manifestazione ferrarese dedicata al ciclismo- slow, per festeggiare chi utilizza le strade e le ciclabili per pedalare piano, senza talento per lo sport, senza tempi da rispettare o primati da stabilire.

Ma che succederà quest’anno dal 30 ottobre al 1 novembre, nella tre giorni dedicata ai lenti a due ruote?

In ottemperanza alle misura di sicurezza anti-Covid del Comune di Ferrara e in adesione ai protocolli degli ultimi Dcpm, il Festival del Ciclista Lento 2020 infatti si svolgerà ugualmente, ma in modo alternativo, in streaming!

Sono quattro gli appuntamenti in programma https://www.ciclistalento.it/il-programma/:

Venerdì 30 ottobre, dalle ore 21,00 – in streaming online

– ‘Gran Galà del Ciclista Lento’

Dalla prestigiosa Sala dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara va online il Gran Galà del 2020, l’appuntamento che celebra i campioni del ciclismo nelle “imprese sportive alla rovescia” dell’anno appena trascorso, gli awards del fallimento: sconfitte e batoste che anche i più forti hanno subito. Intervengono campioni, sportivi, giornalisti e personaggi del mondo dello sport e delle due ruote.

Sabato 31 ottobre, dalle ore 11,00 – in streaming online

– ‘La pedalata più lenta del mondo: 5 km in 5 ore… o 100 minuti?’

L’ormai tradizionale lentissima pedalata che si snoda nel centro storico di Ferrara, fra visite guidate, presentazioni e degustazioni di bellezze e prelibatezze estensi si sposta in rete! Ai lenti a pedali viene chiesto di collegarsi da casa con rulli, cyclette, pedaliere di fatto o d’invenzione, oppure dal semplice divano, per godersi una visita del centro di Ferrara in compagnia di ospiti speciali che li accompagneranno in un tour virtuale della città, accompagnata da racconti speciali, con le storie della città estense, la visita ai suoi monumenti, i racconti degli scrittori in bicicletta e le degustazioni di tutto il meglio del territorio (si sentirà anche da casa il profumo del “pasticcio ferrarese”!). L’iscrizione, gratuita, è sulla piattaforma Eventbrite, dove si riceverà il link per partecipare all’evento:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-5-km-in-100-minuti-in-streaming-festival-del-ciclistalento-

2020-123880206031

Sabato 31 ottobre, dalle ore 15,00 – dal Velodromo Comunale di Ferrara, trasmesso in streaming online

– ‘Record dell’Ora alla Rovescia’: Silvio Martinello Vs Alan Marangoni

Chi sfiderà il record al contrario di percorrenza di soli 1.070 mt in un’ora, detenuto dalla maglia nera 1979 del Giro D’Italia, Bruno Zanoni, che lo scorso anno superò (al ribasso) la misura del doppio vincitore del Giro Gilberto Simoni e il precedente record del suo ex-capitano Gibì Baronchelli? Nell’ovale del velodromo ferrarese quest’anno si sfidano due pezzi da novanta: il campione olimpico e pluri-campione mondiale, Silvio Martinello, il re della pista, attualmente cronista sportivo Rai, e “l’imperatore di Okinawa”, ovvero Alan Marangoni, che di gara ne ha vinta una l’ultimo giorno della sua carriera, come in un film made in U.S.A., ma che per il canale GCN Italia di cui è attualmente anchorman ha compiuto imprese ai limiti, come scalare lo Zoncolan in graziella, e ora vuole conquistare senza se e senza ma anche la palma del più lento! Il record si correrà anche quest’anno nel Velodromo Fausto Coppi di Ferrara, trasmesso in diretta sui canali social della Repubblica delle Biciclette, del festival e dei partner della manifestazione.

Domenica 1 novembre, dalle ore 11,00 – in streaming online

– ‘Granfondo del Merendone’

Un altro virtual tour dal territorio: un percorso suggestivo tra fortezze e corsi d’acqua, alla scoperta di tesori nascosti del paesaggio estense, pedalando – anche se virtualmente – in compagnia di una vera Maglia Nera del Giro d’Italia e ospiti sorprendenti! Per la sua quarta edizione il Festival del Ciclista Lento propone un nuovo percorso e nuovi orizzonti per la granfondo più lenta d’Italia: attraverso un facile percorso su piste ciclabili verrà raggiunto il centro di Bondeno e a seguire la Rocca Possente di Stellata, passando per fortificazioni e opere di ingegneria idraulica risalenti al periodo napoleonico. Ritorno dalla ciclabile che costeggia la riva destra fiume Po fino all’arrivo presso l’omonimo BiciHostel “Destra Po”: anche questo percorso si potrà conoscere in streaming, pedalando da remoto da casa, in compagnia di interviste e racconti. Tradizionalmente, l’ultimo a tagliare il traguardo della Granfondo scrive il suo nome nel prestigioso Albo d’Oro del Ciclismo Lento. Chi potrà conquistare, in collegamento streaming da remoto, il titolo di Ciclista Lento 2020? Anche per questo evento l’iscrizione gratuita è sulla piattaforma Eventbrite, dove si riceverà il link

per partecipare all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-granfondo-del-merendone-in-streaming-festival-del-ciclista-lento-2020-123879832915

Le iscrizioni alle pedalate sono aperte e accessibili dal sito www.ciclistalento.it nonché tramite la pagina social: https://www.facebook.com/ciclistalento/

Il consorzio di albergatori ferraresi Visit Ferrara propone inoltre per l’occasione una scontistica riservata agli iscritti alla manifestazione che vorranno visitare la città di Ferrara.