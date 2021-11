‘Festival In Corde’ – XIV Edizione: “Canto di Natale” di Dickens

In Corde torna sul Natale, dopo Stille Nacht nel 2018, in questa edizione i concerti ruotano attorno a un altro grande classico della tradizione, ‘A Christmas Carol’, ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens, in una riduzione e adattamento in italiano realizzato appositamente per In Corde.

Il festival ormai giunto alla XIV edizione è organizzato dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara con la direzione artistica di Stefano Cardi, in collaborazione con l’Associazione Freon Musica. Attorno al monologo che racconterà la storia del testo, musiche dell’epoca di Dickens ne seguiranno e amplificheranno le suggestioni, insieme ai suoni immaginati nel racconto: vento, catene di fantasmi, canti natalizi e bimbi che giocano…

Protagonisti saranno: la voce recitante di Alioscia Viccaro (che ha anche elaborato la riduzione del testo originale) e i giovani musicisti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara e dell’Istituto Superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli di Modena e Carpi. E forse, si auspica, qualche voce di bimbo tra il pubblico che vorrà unirsi alla sonorizzazione degli “effetti speciali”.

-Sabato 20 novembre alle ore 17 al Museo di Casa Romei di Ferrara

– Domenica 21 novembre alle ore 17 al Museo della Musica di Bologna

MUSICHE

Corelli, Giuliani, Haendel, Neuland, Pratten, Schubert, Sor, Tradizionale

INTERPRETI

Recitante Alioscia Viccaro

Flauto Rossana Borzacchelli

Voci Minji Kim, contralto; Xi Yu, tenore

Chitarre Federico De Salvador, Arianna Galeazzi, Bruno Iervasi, Giovanni Mazzanti

Con la partecipazione delle classi prime della Scuola Primaria Mario Poledrelli di Ferrara