‘Festival Yume’: il 10 e l’11 in Darsena, musica, immagini e arte in ricordo di Arianna Zamagni e per la ricerca

Musica, libri, fotografia, laboratori per bambini e momenti food, per una due giorni a palazzo Savonuzzi, in riva alla darsena di Ferrara. Venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021 il Festival Yume, alla sua terza edizione, torna ad offrire al pubblico ferrarese un ricco programma di proposte nel segno dell’arte e della solidarietà. Il tutto in ricordo di Arianna Zamagni, giovane fotografa ferrarese scomparsa nel 2018, e con l’intento di raccogliere fondi da devolvere a favore della ricerca contro il cancro.

Nell’illustrare il programma, Fabrizio Perdomi ha ricordato i due concerti previsti nelle due serate, alle 21: venerdì con il gruppo ‘Spaghetti swing’ che oltre a offrire uno spaccato della musica italiana dagli anni ’30-’40 in poi propone un incipit culinario con uno dei componenti che cucinerà gli spaghetti sul palco per poi offrirli al pubblico; e sabato con Renesto, e a seguire ‘Les Chic Voltage’ feat. ‘Comelebalene’.

Due anche le presentazioni librarie in programma: venerdì alle 19,30 con il libro ‘Sette Giorni’ di Charles Papa intervistato dal giornalista Stefano Lolli e sabato alla stessa ora con il libro ‘Canalnero – Le Indagini di Vivian Deacon’ di Marco Belli intervistato dal giornalista Michele Fabbri. In programma anche un laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni, sabato alle 16, a cura di Simona Rondina e dedicato alla conoscenza del fiume.

Cuore del festival sarà la parte espositiva, con una mostra di ‘foto-dipinte’, frutto del progetto ideato nel 2009 da Arianna Zamagni con Simona Rondina. Opere che potranno essere acquistate con donazioni che saranno poi devolute in beneficenza. Per partecipare a tutti gli eventi del festival, a ingresso gratuito, occorre la prenotazione dei tavoli da effettuare sull’App EVENTBRITE. Per accedere è necessario il green pass.

Il servizio bar sarà aperto dalle 18.30, mentre per la cena sarà a disposizione un ricco menù.