FIAB Ferrara: domani dalle 8,30 “Giornata del tesseramento 2021”

Torna come ogni anno la Giornata Nazionale del Tesseramento FIAB, domani mattina, sabato 7 novembre, negli spazi esterni del Mercato di Campagna Amica in via Montebello 43 i volontari di FIAB Ferrara saranno presenti dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per iscrizioni e rinnovi della tessera sociale.

Lo svolgimento di questa giornata avrà una programmazione diversa, una CovidEdition nel rispetto delle prescrizioni del DPCM.

FIAB Ferrara dedica la Giornata del Tesseramento FIAB 2021 al territorio e ai suoi prodotti a chilometri zero, o meglio a chilometri ciclabili. Movimento e sana alimentazione sono pilastri fondamentali per rimanere in salute.

Si ricorda che la collaborazione con Campagna Amica offre ai soci FIAB la possibilità di fare la spesa presso i Mercati Contadini di Coldiretti usufruendo dello sconto 10%. Le iniziative con Coldiretti permettono di fare rete, rispettare l’ambiente, valorizzare le persone e promuovere l’economia circolare.

Infine i vantaggi di essere socio FIAB, associazione Ambientalista da sempre dalla parte di chi sceglie la bici. Il socio FIAB ha di diritto con la tessera un’assicurazione RC per danni a terzi provocati in bicicletta in tutta Europa. In esclusiva la partecipazione a viaggi in bicicletta e gite FIAB. Sconti nei negozi convenzionati.

Nel gazebo FIAB sarà possibile avere informazioni su tutto ciò che è bicicletta, dalla sicurezza urbana, dove i volontari FIAB aggiorneranno i soci sull’attività per migliorare la ciclabilità e la sicurezza delle strade a Ferrara. Analogamente ci saranno informazioni sul versante gite e cicloturismo.