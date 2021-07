FIGC: Lanfranco Mongardi presidente del Comitato Provinciale

Succede a Giovanni Aretusi

Il 1° luglio è cominciata ufficialmente la stagione sportiva 2021/22. In questi mesi l’insediamento della nuova governance del CRER ha già portato cambiamenti e conquiste importanti. Tra le novità maggiori figura certamente il diverso iter che ha portato alla nomina dei Delegati Provinciali, che resteranno in carica fino al 30 giugno 2022 e che sono stati individuati anche grazie al confronto con le Consulte e tramite le candidature spontanee tra gli addetti ai lavori del nostro movimento regionale.

Nella nuova squadra che fungerà da riferimento del Comitato Regionale nelle nove province dell’Emilia Romagna si registrano molte novità.

Come indicato nel cu numero 6 della LND, pubblicato ieri, solo due Delegati Provinciali sono stati confermati, Romano Martini a Parma e Claudio Bissi a Ravenna. Cinque i nuovi insediamenti: Lanfranco Mongardi a Ferrara, Daniele Lambertini a Forlì Cesena, Nicola Baisi a Modena, Angelo Gardella a Piacenza e Sergio Franco a Rimini.

Nelle Delegazioni di Bologna e di Reggio Emilia si registra invece la reggenza del Presidente Regionale Simone Alberici, in attesa della nomina dei nuovi Delegati.

“Ringrazio i Delegati Provinciali che in questi anni tanto hanno dato all’attività federale – dichiara il Presidente Alberici – e mi congratulo con coloro che da oggi, per un anno, saranno i riferimenti del CRER nei rispettivi territori. Assieme lavoreremo affinché le nostre Società siano sempre più al centro del movimento”