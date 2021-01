Finisce l’era Braiati. Droghetti confermato alla presidenza provinciale A.I.A



Paolo Braiati non ce l’ha fatta. Nella corsa alla presidenza del Comitato Regionale della F.I.G.C. l’ha spuntata Simone Alberici, quarantenne avvocato di Parma. In questi giorni eletto anche il presidente del Comitato Provinciale di Ferrara dell’Associazione Arbitri, carica per la quale è stato confermato Gianpaolo Droghetti.