Finale Euro 2020, entusiasmo e cautela anche a Ferrara – VIDEO

Oggi è la domenica della finale di Euro 2020, questa sera tutti gli occhi saranno puntati su Italia e Inghilterra. Anche a Ferrara



L’attesa è finita. Gli occhi dei tifosi puntati su Wembley, Londra, dove si tiene Italia Inghilterra, finale dei campionati europei di calcio.

A Ferrara città vietati i maxi-schermi, a parte quello che sarà montato al Teatro Abbado dopo il concerto con le musiche di Giuseppe Verdi.

Al Comunale accedono solo i prenotati spettatori del concerto.

Nessun maxi-schermo in piazza Ariostea dove è in corso “MangiaFeExpo”, solo televisori negli stand dove le persone cenano sedute.

Rimanendo seduti, in provincia di Ferrara, si puo’ vedere la partita ai maxi-schermi allestiti in vari comuni e paesi estensi.

Come emerso dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, le forze dell’ordine inaspriscono i controlli soprattutto in centro a Ferrara dove è vietata la vendita d’asporto di bevande di qualunque genere contenute in recipienti in vetro e metallo, e anche la loro consumazione per strada, dalle ore 20 di domenica alle 3 di notte.

Alla luce di tutto questo, infatti, l’appello del Prefetto di Ferrara, Michele Campanaro, è di divertirsi ma con cautela vista la situazione pandemica che stiamo ancora vivendo.