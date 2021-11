FIPSAS: con l’Italian Master chiusa la stagione 2021

Comitati tecnici al lavoro per programmare le gare del prossimo anno

Con la disputa dell’Italian Master, nei giorni scorsi, l’attività ufficiale della FIPSAS a tutti i livelli è definitivamente chiusa. In questo periodo dell’anno i Comitati di Settore tecnici a livello Nazionale, Regionale e Provinciale, sono al lavoro per preparare i calendari ed i regolamenti per l’attività agonistica del 2022. Il Covid 19 continuerà ad incidere su quelle che saranno le scelte da fare perché non è ancora possibile programmare attività a lunga scadenza senza pensare che potrebbero esserci ancora degli stop dettati dalla pandemia, ovviamente la speranza di tutti è che grazie alla importante campagna vaccinale del nostro paese il tutto possa tornare sui binari della normalità quanto prima. In ambito provinciale ferrarese l’attività della locale Sezione Fipsas, nei mesi di Novembre e Dicembre, è interamente rivolta alla pesca alla trota in lago. Il Campionato Provinciale Individuale trota lago ha preso il via il giorno 7 Novembre ed andrà a chiudersi il giorno 14 Novembre, entrambe le gare si disputano sul campo di gara dei Laghi di San Bartolomeo in Bosco. L’attività alla trota prosegue poi con il Campionato a Coppie nei giorni 28 Novembre e 5 Dicembre, mentre il Campionato Promozionale viene disputato nei giorni 12 e 19 Dicembre. Per tutte le gare il campo di gara sarà quello dei Laghi di San Bartolomeo in Bosco. Il giorno 21 Novembre sul campo di gara del Navigabile a Migliarino di Fiscaglia la Canne Estensi Colmic vuole ricordare un amico di tutti i pescatori sportivi ferraresi con l’organizzazione del “Memorial Claudio Crovetti” che vedrà la partecipazione di un massimo di 30 coppie a contendersi il Trofeo messo in palio dalla Società organizzatrice.