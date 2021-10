FIPSAS: il basso ferrarese sempre più polo attrattivo

In particolare i territori di Ostellato e Ficaglia che hanno ospitato varie manifestazioni negli ultimi week-end

Sempre di più la provincia di Ferrara, ma soprattutto il basso ferrarese nei territori di Ostellato e Fiscaglia si conferma polo attrattivo per la pesca sportiva e agonistica. Tutto questo anche grazie all’inserimento tra i campi di gara di valenza nazionale del Navigabile a Migliarino, frutto del grande lavoro che l’amministrazione comunale di Fiscaglia direttamente con il Sindaco Fabio Tosi e dell’Assessore allo Sport Francesco Sovrani ha svolto perché il tutto si potesse realizzare. Negli ultimi fine settimana sono state ospitate manifestazioni come la finale del Campionato Italiano per squadre di Società, i Trofei di Seria A e B, il Campionato Italiano di Street Fishing e nell’ultimo fine settimana l’Italian Master e i Day delle maggiori aziende italiane del settore pesca, hanno sancito, se ancora cè ne fosse stato bisogno che i Comuni di Fiscaglia ed Ostellato possono essere tranquillamente definiti la Fish Valley d’Italia. Entrando più direttamente nell’aspetto agonistico il CIS, che ha assegnato lo scudetto tricolore, è stato vinto dalla Lenza Emiliana Tubertini di Bologna, davanti alla Pasquino Colmic di Reggio Emilia e alla Pol. Oltrarno Colmic di Firenze. L’Italian Master Colpo ha visto il successo del Gatto Azzurro Colmic di Reggio Emilia mentre il Trofeo per la Tecnica Feeder è andato alla Lenza Club Riccione Tracucco. In campo provinciale si è concluso sul campo di gara di Ostellato Vecchio con l’organizzazione del Team Bazza S. Bartolomeo il Campionato Provinciale a tecnica Feeder, Direttore di Gara Umberto Guidetti, Giudice di Gara Fabrizio Macchioni, elaborazione dati Alberto Guerzoni. Primi di settore per Daniele Bottoni che con 2,620 kg. di pescato ha ottenuto l’assoluto di giornata e Luciano Violanti, entrambi della ASD Castello Maver. Il titolo di Campione Provinciale è andato a Alberto Montanari del Team Bazza S. Bartolomeo davanti a Marco Brina della PS FE Casumaresi Tubertini e Luciano Violanti della ASD Castello Maver. L’attività rivolta alla pesca in fiume o canale sta volgendo al termine e il Comitato Regionale della Fipsas ha messo in calendario il Campionato Regionale Lago Feeder che seguirà il seguente calendario, 6/7 Novembre Lago di Bezze Parma, 20/21 Novembre Lago Pascoli Forlì/Cesena, 4/5 Dicembre Lago Molinella.