FIPSAS: Italia Campione del Mondo

Nella specialità Pesca al Colpo in Acque Interne, mentre la Nazionale Under 20 era impegnata a Ostellato

Giornata importante quella di domenica 12 Settembre, la nazionale italiana di pesca al colpo in acque interne ha vinto, sul campo di gara del fiume Mincio a Peschiera del Garda, il titolo di Campione del Mondo 2021 precedendo Repubblica Ceca e Inghilterra. Il Club Azzurro Nazionale Under 20 ha disputato le ultime due prove sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato, l’organizzazione delle due giornate di gare è stata curata dalla Canne Estensi Colmic con Direttore di Gara Antonio Servidei e Giudice di Gara ed elaborazione classifiche Alberto Guerzoni. La pescosità del campo di gara è stata sufficiente, pesi più alti nella gara del sabato, decisamente più bassi nella gara della domenica. La classifica finale vede al primo posto Edoardo Saggioro dell’Amo Santarcangiolese Colmic, per i colori estensi buon 9° posto finale per Nicholas Vaccari della ASD Mirabello Maver grazie ad un 4° ed un 5° nelle due gare di casa. Adesso per lacomposizione delle squadra nazionale bisognerà attendere le convocazioni dei C.T. Umberto

Ballabeni e Alberto Bettella. In campo provinciale si è concluso sul campo di gara di Ostellato

Vecchio il Campionato Provinciale Promozionale , o Serie C, la gara è stata organizzata dalla ASD

Castello Maver, Direttore di Gara Romano Menegatti e Giudice di Gara Gianni Braghini, l’elaborazione delle classifiche è stata curata da Alberto Guerzoni. Decisamente bassa la resa in

questo tratto di canale con medie pescato di 954 grammi in Zona A, 956 grammi in zona B, 863 grammi in zona C e 1,1 grammi in zona D. Vittoria di settore per Roberto Gasperoni, Denny Pinca, Giorgio Longhi, Rinaldo Govoni (assoluto con 3,460 kg. di pescato) della Canne Estensi Colmic, Emanuele Braghini ASD Mirabello Dario Maver, Natalino Zaniboni, Adriano Leprotti Garisti Dario Tubertini, Pierluigi Magagnoli ASD Castello Maver. La classifica per squadre di giornata vede al primo posto la Canne Estensi Colmic B con Govoni- Longhi- Fratoni- Rodolfi, secondo posto per la Canne estensi Colmic A, terza piazza per la Garisti Dario Tubertini. Alla luce di questi risultati la classifica finale del Campionato consegna il titolo di Campione Provinciale Promozionale a Rinaldo Govoni della Canne Estensi Colmic con 3,5 penalità, secondo posto per Giovanni Asnicar della PS FE Casumaresi Tubertini con 4 penalità, terzo posto per Giuliano Beccati della Garisti Dario Tubertini con 4,5 penalità. Titolo provinciale per squadre alla formazione B della Canne Estensi Colmic che precede la Garisti Dario Tubertini squadre B e A. Il prossimo fine settimana il campo di gara della Fiuma a Boretto ospita la quarta ed ultima prova del Trofeo di Serie A3 mentre il campo di gara delle Vallette ad Ostellato ospita la terza prova del Trofeo di Serie B o Campionato

Regionale.