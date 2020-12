Firmata l’Ordinanza dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri ‘Festa di Capodanno’: chiusura del Centro storico dalle 19,30 del 31 dicembre all’1,30 dell’1 gennaio

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha firmato un’Ordinanza che prevede l’obbligo dalle ore 19,30 del 31 dicembre 2020 alle ore 01,30 del 1 gennaio 2021 la chiusura al pubblico, comprese le attività degli artisti di strada, di vie e piazze del centro storico ubicate nell’area circostante il Castello Estense.

Il Provvedimento sindacale nasce dalla valutazione che il 31 dicembre 2020 verrà realizzato nell’ambito dell’evento “Festa di Capodanno” lo spettacolo pirotecnico dell’incendio del Castello, in forma statica e senza la presenza di pubblico; – che in data 31 dicembre e 1 gennaio 2021 sono comunque in vigore le limitazioni previste all’art. 1 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, con riferimento agli spostamenti ed alle limitazioni previste fra le ore 22 e le ore 7 del giorno 1 gennaio, misure riconfermate nell’art. 1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 “Misure urgenti per le Festività natalizie e di inizio nuovo anno”.

E il tutto in considerazione che con l’evolversi della situazione epidemiologica a livello locale è necessario adottare qualsiasi comportamento finalizzato a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, in particolare evitando le occasioni di affollamento.

Con l’Ordinanza si ordina pertanto “per le motivazioni espresse, quale ulteriore misura di tutela della salute pubblica, che dalle ore 19,30 del 31 dicembre 2020 sino alle ore 01,30 del 1 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del DPCM del 3 dicembre 2020 e del combinato disposto del D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020, la chiusura al pubblico, comprese le attività degli artisti di strada, delle sottoelencate vie e piazze del centro storico ubicate nell’area circostante il Castello Estense:

• Piazza Castello

• Largo Castello

• Viale Cavour nel tratto da Via Spadari a L.go Castello

• Controviale di Cavour nel tratto da Via Spadari a L.go Castello

• Corso Giovecca nel tratto da via Boldini a L.go Castello

• Corso Ercole I d’Este nel tratto da L.go Castello a Via Padiglioni

• Via Borgoleoni nel tratto da L.go Castello a Via Padiglioni

• Via Baruffaldi

• Via Frizzi nel tratto da L.go Castello a Via della Luna

• Via della Luna

• Piazza della Repubblica

• Corso Martiri della Libertà nel tratto da Via Adelardi a L.go Castello

• Piazza Savonarola

• Via Cairoli nel tratto da Corso Martiri della Libertà a Via dei Teatini

Nelle suddette vie e piazze del centro storico viene fatta salva la possibilità di accesso agli esercizi pubblici e agli esercizi commerciali legittimamente aperti [attività di asporto consentita fino alle ore 22, mentre la consegna a domicilio è senza limite di orario], dell’accesso alle abitazioni private per le motivazioni indicate nel richiamato DPCM del 3 dicembre 2020 e dell’accesso al personale addetto alla realizzazione della manifestazione “Festa di Capodanno” in Piazza Castello.

Restano in ogni caso in vigore le limitazioni previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 che consente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, dalle ore 22 del giorno 31 dicembre fino alle ore 7 del giorno 1 gennaio 2021″.