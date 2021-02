Fiscaglia, conclusi lavori di sbarramento idraulico della Conca di Tieni

Conclusi i lavori allo storico sbarramento della Conca di Tieni nel Comune di Fiscaglia, in provincia di Ferrara. Le opere hanno riguardato il rifacimento degli impianti elettrici e di illuminazione, oltre al sistema di azionamento delle porte vinciane.

Il complesso, collocato sull’asta fluviale del Po di Volano, ha lo scopo di garantire nei periodi di piena un livello dell’acqua adeguato alla sicurezza delle aree urbanizzate e al transito dei natanti lungo l’Idrovia ferrarese, il grande canale navigabile che passa dalla città estense e raggiunge il mare collegando Pontelagoscuro a Porto Garibaldi.

“Quello portato a termine è un intervento di sicurezza idraulica di spiccata rilevanza per un’ampia porzione del territorio della provincia di Ferrara- commenta l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo-. Ora l’obiettivo è continuare sul percorso intrapreso: è già pronto a partire un nuovo appalto per il secondo stralcio di interventi che farà salire in tutto a più di un milione di euro le risorse messe in campo per ammodernare e mettere in sicurezza l’infrastruttura”.

I lavori hanno comportato un investimento di circa 560mila euro, a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. A questo finanziamento si aggiungono le opere in cantiere, dal valore di 450mila euro messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente. Serviranno per il consolidamento della struttura della Conca di Tieni, che sarà resa all’avanguardia grazie all’installazione di un comando per l’apertura e la chiusura da remoto.

L’intervento alla Conca di Tieni

La Conca di Tieni è composta da paratoie a scorrimento verticale sulla conca di navigazione che misura circa 4,50 metri di profondità. Ha il compito di mantenere un livello idrico variabile sopra il livello del mare. L’intervento realizzato ha riguardato il rifacimento e adeguamento alle norme degli impianti elettrici e di illuminazione.

Inoltre, è stato completamente sostituito il sistema di azionamento delle porte vinciane con l’ausilio di operatori tecnici subacquei, le opere elettromeccaniche, le due paratoie del sostegno dotate di un nuovo sistema di azionamento, oltre alla posa in opera dei paranchi mobili e la sua sistemazione interna.

Per eseguire le operazioni di sostituzione delle porte vinciane si è prima realizzato e posizionato all’interno della conca un pancone alto quasi cinque metri per sette di larghezza, per poter mantenere un livello dell’acqua idoneo alla realizzazione degli interventi.

(a cura Ufficio Stampa Regione Emilia-Romagna)