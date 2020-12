Focolaio covid in pneumologia a Cona: reparto chiuso ai visitatori

Nove ricoverati su 24 nel reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Cona sono risultati positivi al covid.

Subito sono scattati gli interventi per la gestione del casi. A comunicarlo è l’azienda ospedaliera Sant’Anna.

Tutto è iniziato venerdì notte, quando due pazienti hanno manifestato sintomi da covid. Risultati positivi, immediatamente sono trasferiti in una degenza covid all’interno sempre dell’Ospedale di Cona.

Sabato, altri sette pazienti sono risultati positivi mentre 15 negativi, i quali sono rimasti all’interno del reparto di pneumologia, nel settore individuato come “pulito”. Reparto ch al momento non può ricevere pazienti e visitatori dall’esterno, si sta procedendo alla sanificazione del settore della degenza ed è in coso l’indagine epidemiologica da parte dell’ufficio Igiene del S.Anna sugli operatori sanitari.