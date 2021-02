Fondazione Teatro Comunale di Ferrara in Commissione consiliare: bilanci e incarichi all’o.d.g.

Chiesta dai consiglieri di opposizione e presieduta dal consigliere Diletta d’Andrea, la 2° Commissione consiliare, riunitasi oggi pomeriggio in videoconferenza, è iniziata con una breve sintesi da parte dell’Assessore alla cultura, Marco Gulinelli, delle vicende che hanno portato il primo CdA della Fondazione del Teatro Comunale Claudio Abbado, presieduto dal dottor Mario Resca, a rimettere circa un mese fa il proprio mandato nelle mani del Sindaco del Comune di Ferrara, socio unico della Fondazione, il quale ha ritenuto, dopo i ringraziamenti allo stesso presidente e ai consiglieri per l’attività svolta, di accettarne le dimissioni.

La vicenda, che resta, anche dopo l’acceso scontro polemico fra la consigliera Ilaria Baraldi, PD, e l’Assessore Gulinelli, ancora in parte non chiarita, ha indotto la Baraldi, interrotta durante il suo lungo e articolato intervento, ad annunciare l’intenzione di inviare le sue domande per iscritto all’Assessore, in modo tale da avere risposte dettagliate e precise sia sulle ragioni delle dimissioni di Mario Resca, manager scelto poco più di un anno fa dall’attuale amministrazione, sia sull’incarico e i ruoli di Direttore generale di Moni Ovadia e di coadiutore artistico di Marcello Corvino. Nodo del contendere anche il contratto di Ovadia , di cui non è stato messo in discussione il valore, ma le modalità della nomina, peraltro ancora in via di definizione da parte del nuovo Cda, appena insediato e presieduto da Michele Placido. Mentre per Marcello Corvino, secondo Ilaria Baraldi restano da chiarire il ruolo (“sarà lui, ha chiesto la consigliera di opposizione, il Direttore artistico?”) oltre che le ragioni della nomina di coadiutore. Ilaria Baraldi nel suo intervento ha sottolineato come politicamente inopportuno , il fatto che Corvino sia stato nel recente passato il produttore di diversi artisti protagonisti degli spettacoli messi in scena dal Teatro Comunale in questa stagione 2020,

Al dottor Giuliani è spettato il compito di illustrare, come da o-d.g., il bilancio consuntivo 2020 e quello di previsione 2021. Il commercialista ha precisato che, se i numeri del consuntivo si possono ritenere presso chè definitivi, per il preventivo 2021 restano ancora, seppure in misura circoscritta alla misura dei fondi a disposizione, possibilità di modifiche legate alla programmazione artistica, che spetterà al nuovo CdA perfezionare e completare.

In sostanza per il consuntivo il teatro chiude il bilancio 2020 con un attivo di ca 100.000 euro, mentre per il preventivo, per così dire provvisorio, l’attivo si fermerebbe a 50.000 euro.

La straordinarietà della programmazione 2020, in parte sospesa e in parte in assenza di pubblico, ha detto Giuliani, ha sottratto entrate da bigliettazione, ma ha permesso anche una riduzione dei costi, sicchè i fondi standard ricevuti dallo Stato, dalla Regione Emilia Romagna e i contributi del Comune di Ferrara hanno consentito anche lavori di sistemazione del teatro.

Purtroppo il Teatro cittadino, nonostante la sua gloriosa identità di Teatro di tradizione, ( come è stato rilevato da Giuliani, in risposta ad una specifica domanda del consigliere M5S Tommaso Mantovani) non conta che in minima parte su contributi di sponsor privati, la cui ricerca è stata ulteriormente bloccata dall’emergenza Covid, sebbene, ha aggiunto Giuliani, l’ex presidente Resca avesse già in corso trattative, fra gli altri, con BPER e Sipro .

Rispetto all’attivo, annunciato all’atto delle dimissioni da Mario Resca, di ca 440.000 euro, Giuliani ha spiegato che la differenza è dovuta alla richiesta da parte del Comune ,allora non ancora contabilizzata, , di destinare 330.000 euro, circa il 20% dei contributi erogati, agli spettacoli in presenza di pubblico , come si spera possa avvenire, nel 2021.

