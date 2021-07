Forestazione urbana: incontro finale lunedì 12 luglio alle 19,30 al Centro Sociale Il Barco

‘Attiv iamoci per un quartiere verde, insieme per una città sostenibile’. E’ questo il titolo dell’incontro finale del progetto “Forestazione Urbana” in programma lunedì 12 luglio, dalle 19,30 presso il Centro Sociale Il Barco, in via Indipendenza 40 a Ferrara (entrata a destra dopo il cavalcavia di via Canapa).

L’iniziativa ha l’obiettivo di presentare la proposta di intervento sugli spazi verdi dei quartieri di Barco e Pontelagoscuro, maturata durante il progetto di partecipazione grazie al confronto tra cittadini, tecnici del comune, esperti ed attivisti.

Alle 19,30 l’incontro si apre alla cittadinanza interessata con proiezione di un cortometraggio che racconterà l’esperienza e gli esiti elaborati, a seguire la consegna ufficiale al Comune del documento conclusivo e un momento conviviale.

E’ necessario confermare la propria presenza con iscrizione on line (https://bit.ly/3xkfF1v) o contattando [email protected]

Per maggiori informazioni: http://www.agiresociale.it/site/progetto-forestazione-urbana/