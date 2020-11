Formignana, atti vandalici nell’ambulatorio medico. Bruciati referti dei pazienti – VIDEO

Un petardo infilato nella bucchetta della posta utilizzata dai pazienti per infilarci referti medici, ricette ed impegnative destinate al medico di famiglia. E’ quello fatto esplodere nell’ambulatorio di Via Roma 11, a Formignana, in una sera dello scorso week end

Un episodio vandalico che ha già fatto scattare una denuncia ai carabinieri nei confronti di ignoti.

Il petardo è stato infilato nella feritoia della buca della lettere, completamente divelta dallo scoppio. Ma tra i danni più gravi, provocati dall’atto increscioso, si devono contare anche i referti medici bruciati dal piccolo ordigno, fatto appositamente esplodere e rimasto all’interno della bocchetta

L’ambulatorio di Via Roma è da tempo preso di mira con atti vandalici, forse commessi da un gruppo di teppisti attivi nella zona. Tra le altre bravate ‘documentate’ ci sono sputi, urina sulla soglia di marmo all’ingresso dell’ambulatorio e muri imbrattati dello stabile che ospita l’ambulatorio