Forte boato a Coccanile: un corto circuito ha fatto esplodere una bombola

Forte esplosione oggi pomeriggio in via Baroncini a Coccanile, nel Comune di Copparo. Un corto circuito in una abitazione del paese ha dato origine ad un incendio che ha fatto esplodere una bombola e materiale accatastato nei pressi di un caminetto.

Le fiamme hanno dato origine ad una colonna di fumo altissima, provocando danni anche alle case antistanti, ma senza fortunatamente causare feriti. La deflagrazione ha fatto esplodere vetri e tapparelle ed ha divelto alcune porte. Per far uscire gli abitanti dell’abitazione coinvolta e delle case vicine è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati da Ferrara e da Codigoro.

Presenti anche i Carabieri di Copparo e la Polizia locale. Sul posto è immediatamente giunto il sindaco Fabrizio Pagnoni. Si sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’esplosione. La famiglia residente nell’abitazione coinvolta è stata allontanata temporaneamente dalla casa per controllare le condizioni dello stabile.