Fratelli tutti: Mons. Giancarlo Perego ci aiuta a leggere l’ Enciclica papale.

Sabato 3 ottobre Papa Bergoglio ha firmato ad Assisi la sua terza enciclica “Fratelli tutti”, una enciclica sociale rivolta non solo alla comunità dei cattolici, ma al mondo. Fratelli tutti fa il punto su temi sociali e spirituali di grande attualità attraverso l’ottica della fraternità e dell’amicizia sociale. Noi abbiamo chiesto a mons Giancarlo Perego arcivescovo di Ferrara Comacchio di aiutarci a presentarla.

In questo passaggio l’Arcivescovo interviene sul tema della pandemia, che ha messo in luce la natura indissolubilmente intrecciata dei destini umani, anche se proprio in questi giorni sembra di nuovo esplodere la visione dell’altro come estraneo o addirittura avversario.

