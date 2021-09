FURINKAZAN KENDO: due passaggi di qualifica e grado

Per Riccardo Landi e Simone Lodi

Si sono svolti a Modena, lo scorso weekend, i passaggi di qualifica e di grado della Cik (Confederazione Italiana Kendo) con due gli atleti del Furinkazan Kendo di Ferrara che hanno portato a casa importanti risultati: Riccardo Landi, già 4° dan, ha ottenuto la qualifica di allenatore nazionale mentre Simone Lodi ha brillantemente superato l’esame da 1° dan.

“Per noi è un altro tassello che si aggiunge al nostro piccolo mosaico – ha sottolineato

l’istruttore del Furinkazan Kendo Ferrara Gianluca Landi. Siamo un piccolo gruppo nato solo

tre anni fa, ma lavoriamo con determinazione per far conoscere la nostra disciplina che deriva

dalla leggendaria scherma tradizionale dei Samurai, letteralmente Via (“do”) della

spada(“Ken”)”.

Prove gratuite per tutto il mese di ottobre in via Ortigara 14, nelle giornate di lunedì e

mercoledì dalle ore 19.45. Info: 351-9066036 oppure www.furinkazan.it

Nella foto da sinistra Riccardo Landi, neo allenatore di kendo e Simone Lodi, neo 1° dan

Nella foto-home page da sinistra Riccardo Landi, Simone Lodi, l’istruttore Gianluca Landi e

Riccardo Giandiletti del Furinkazan Kendo Ferrara