FURINKAZAN: riprendono i corsi

Nella palestra di via Ortigara da lunedì 13 settembre

Dopo la pausa estiva riprendono i corsi di karate, judo e kendo del Furinkazan nella palestra di via Ortigara 14 a fianco dello stadio con un “open day” gratuito programmato per lunedì 13 settembre, dalle 17.30, dedicato ai bambini e ai giovani. “Ripartiamo anche noi dopo un lungo periodo di attività on line – sottolinea il direttore Tecnico maestro Gabriele Achilli – anche grazie allo sforzo della nostra associazione e l’apporto del Servizio Sport del Comune di Ferrara. Accoglieremo a braccia aperte tutti i giovani che vorranno provare il karate, il judo e il kendo e per chi vorrà intraprendere con noi un percorso fatto non solo di regole come il rispetto per l’avversario, ma anche di disciplina, amicizia e condivisione”.

I corsi si svolgeranno nella palestra ex Gil di via Ortigara 14 sempre nelle giornate di lunedì e di giovedì a partire dalle 17.30. Per le prove gratuite, le modalità di accesso alla palestra e le modulistiche si possono scaricare dal sito www.furinkazan.it oppure chiamando il numero 351-9066036. Attenzione però: per partecipare all’open day, bisogna presentarsi in palestra muniti di certificato medico, autocertificazione e green pass per i giovani dai 12 anni.

Nella foto Rocco Bigoni, giovane promessa del Furinkazan karate