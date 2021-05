FURINKAZAN: sette nuove cinture nere

Ottimi risultati per gli allievi dei maestri Achilli fra lezioni on-line e in streaming

Sono sette le nuove cinture nere, primo e secondo dan, che si aggiungono alle fila della “Grande Famiglia del Furinkazan” karate dei maestri Gabriele e Federica Achilli. Dopo quasi un anno passato tra lezioni on-line e in streaming, hanno superato brillantemente gli esami nazionali della Fikta, la federazione del Tradizionale del maestro Hiroshi Shirai, le neo cinture nere primo dan Pietrobono Cavicchi, Leonardo Liggieri, Lucrezia Di Pietro e Sara Vitagliano con Gianluca Landi, Andrea Montagnani e Irene Terazzi che hanno acquisito con grande merito il grado di cintura nera secondo dan.

Tempo di esami anche per i giovanissimi karateka, questi ultimi seguiti dall’aspirante allenatore Fijlkam-Fikta Gino Tassinari, le cinture arancio Lorenzo Mauriello e Samuele Maciga con Rocco Bigoni promosso cintura verde. Con loro hanno superato brillantemente gli esami, che si sono svolti finalmente in presenza lunedì 31 maggio nell’area verde del PalaPalestre “Padre John Caneparo”, cintura verde Elisa Foddis, cintura blu Silvia Serra, cintura marrone Chiara Liggieri e cintura nera “primavera” Ilaria De Lellis e Francesco Casaro.

Nella foto gli allievi del Furinkazan karate dei maestri Achilli