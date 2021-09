Gargioni e il post su Facebook: dirigenti scolastici prendono le distanze

Ecco la lettera integrale

Quando è troppo è troppo. Lontanissimi dall’idea che i Dirigenti scolastici debbano esprimersi con una voce sola o dalla volontà di limitare il diritto di parola e di critica, non possiamo non prendere nettamente le distanze dall’ultima iniziativa del collega Stefano Gargioni. Quando l’approssimazione scientifica, la falsificazione storica e il desiderio di protagonismo arrivano al punto di postare fotomontaggi pesantemente offensivi, lesivi della memoria di una tragedia come quella dei campi di sterminio, non possiamo accettare di essere accomunati a tali espressioni anche solo per il nostro silenzio. Il contrasto e il superamento dell’abominio nazifascista sono all’origine della nostra democrazia e della nostra Repubblica; dovremmo saperlo bene, in quanto Dirigenti; e non può dimenticarlo chi ha contribuito ad intitolare l’Istituto che dirige a Giorgio Perlasca. È un errore che non ammette scusanti, vogliamo dirlo con chiarezza. Certo, si può sbagliare, ma occorre riconoscerlo senza esitazioni. Non abbiamo la presunzione di parlare a nome di tutti i colleghi, ma sicuramente i Dirigenti Scolastici ferraresi pensano e agiscono in tutt’altro modo, con rispetto, comprensione ed equilibrio, necessari sempre, ma più che mai in un momento così impegnativo per tutto il Paese.