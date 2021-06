“Generazione Z”: ad Area Giovani laboratorio-spettacolo per ragazzi dai 13 ai 17 anni, iscrizioni entro il 18 giugno

“Generazione Z” è un laboratorio-spettacolo che vuole dare voce ai giovani nati negli Anni Zero. Il progetto è dedicato a ragazzi dai 13 ai 17 anni con la voglia di fare un’esperienza diversa dal solito insieme a un gruppo di coetanei. Un’occasione per raccontare qualcosa sulla propria generazione in modo alternativo partecipando poi a un Festival di Teatro Ragazzi.

Si tratta infatti di un laboratorio teatrale in programma da lunedì 21 a mercoledì 23 giugno 2021 negli spazi dell’ex Sala Rodari/Area Giovani di via Labriola 11 a Ferrara. Lo spettacolo finale si terrà invece al Festival del teatro dei ragazzi di Marano sul Panaro (MO) domenica 27 giugno, evento di cui questo progetto è ospite con spettacolo finale.

Generazione Z è un progetto work in progress di dialogo intergenerazionale e interculturale nato nel 2018 ideato da Officina Teatrale A_ctuar. Laboratorio e spettacolo saranno condotti in presenza nel rispetto delle normative vigenti di contenimento del Covid-19.

A questo link la descrizione del progetto: http://www.officinateatraleactuar.it/?p=1393

Per info e iscrizioni, entro venerdì 18 giugno 2021: sito web www.officinateatraleactuar.it, cell. 3404905137 o 3384773055, email [email protected]