Gentilezza, Amicizia, Coraggio…“il linguaggio della rivoluzione”.

Il linguaggio con cui ci esprimiamo è ciò che rappresenta meglio il nostro mondo interiore. Ma perché il mio pensiero arrivi agli altri, serve prima di tutto che il mio linguaggio sia comprensibile, poi, che chi mi ascolta lo usi abitualmente o non abbia pregiudizi sulle parole che uso.

Per questo motivo in un un libro le parole del titolo, se in esse ci riconosciamo, sono quelle che maggiormente guidano la nostra scelta.

In questi giorni sono tre i libri che hanno attirato la mia curiosità:

“Della gentilezza e del coraggio” di Gianrico Carofiglio,

“Fratelli tutti”, di Papa Bergoglio,

“La monarchia della paura” di Martha C. Nussbaum.

Gli autori sono un ex magistrato e scrittore italiano, la massima autorità religiosa e di governo della Chiesa cattolica, di nazionalità argentina, una filosofa statunitense, docente di Legge e di Etica all’Università di Chicago. Tre libri che parlano di emozioni e sentimenti soggettivi per vederne la declinazione nella vita sociale e politica. Emozioni e sentimenti che governano la nostra vita, senza che ce ne rendiamo conto.

Nel titolo del saggio di Carofiglio, presentato come “Breviario di politica e di altre cose”, ho trovato due parole ”Gentilezza e coraggio”, scomparsi dalla conversazione pubblica, che da tempo ha relegato i cosiddetti buoni sentimenti nella sfera del “buonismo” , deriso come benevolenza fasulla..

Nel sotto-titolo dell’ Enciclica sociale di papa Francesco le parole fraternità e amicizia sociale aprono ad un mondo nuovo.

Nel terzo saggio, Martha Nussbaum analizza le emozioni primitive a partire dalla paura, che oggi domina, secondo la studiosa, le relazioni umane di ampie fasce sociali negli Stati Uniti e in altri Paesi dell’Europa e del mondo.

Sono parole che trovo veramente provocatorie rispetto al linguaggio in voga, cioè alla cultura politica dominante, per questo veramente rivoluzionarie.

La paura, ovvero l’esatto contrario del coraggio, è una emozione necessaria alla sopravvivenza, ma quando non è governata dalla ragione, genera sentimenti negativi come la rabbia, l’invidia, e altri ancora più feroci, come l’odio e il disgusto, di cui Martha Nussbaum analizza e descrive le manifestazioni diffuse nella cultura americana odierna.

La paura della nostra epoca, in larga misura scatenata dai cambiamenti indotti dalla globalizzazione e dall’evoluzione inarrestabile della tecnologia, non solo provoca sentimenti di ostilità , ma è diventata un’attitudine istintiva a cercare il colpevole delle nostre insicurezze nei più deboli.

La paura blocca il ragionamento, mentre la gentilezza di cui parla Carofiglio è il suo esatto contrario, perché sceglie di spuntare le armi dell’aggressività con la cedevolezza, che non è mitezza, né buone maniere, ma “il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza”, come scrive Carofiglio.

Ciò che voglio sottolineare, in questa contrapposizione paura-aggressività vs gentilezza-coraggio, è la diversa concezione dell’avversario, che per la persona gentile non è il nemico da abbattere o da manipolare, come, invece è per la persona dominata dalla paura.

La riabilitazione dell’altro come essere umano, degno di rispetto per quanto diverso da noi, capovolge la prospettiva da cui nascono l’odio sociale e l’intolleranza e può davvero generare un mondo diverso dall’attuale, simile a quello disegnato dall’enciclica Fratelli tutti, popolato da donne e uomini che scelgono come esempio il buon Samaritano, non il viandante indifferente, schiavo del proprio egoismo e fondamentalmente incapace di sperare che un mondo più giusto sia davvero possibile. .

La fratellanza di papa Francesco implica la capacità di” riconoscere all’altro il diritto di essere se stesso e di essere diverso”, rifiuta la violenza e va ben oltre la tolleranza, perché riconosce l’uguaglianza dei diritti e affida all’’amicizia sociale il compito di indurre alla solidarietà.