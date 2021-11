“Ghostbusters Day” a Ferrara domenica 21 novembre al Cinepark Apollo

Domenica 21 novembre alle 15,30 al Cinepark Apollo Multisala di Ferrara ci sarà il “Ghostbusters Day”, l’evento organizzato da Ghostbusters Italia per celebrare l’anniversario della nascita di Harold Ramis (21.11.1944 – 24.02.2014), uno dei creatori, insieme a Dan Aykroyd e Ivan Reitman del cult anni ’80, di cui è stato anche protagonista.

Una domenica speciale all’insegna della passione per “Ghostbusters” e una maratona cinematografica che sarà introdotta da Edoardo Stoppacciaro e dal cast di “Real! – A Ghostbusters Tale”, che aprirà il pomeriggio di Ferrara.

Seguirà poi il cortometraggio di Ghostbusters Italia diretto da Federico Anzini, “Ghostbusters: pronti a credere”, una rivisitazione in chiave tutta italiana di un’avventura vissuta da alcuni acchiappafantasmi alle prese con l’infestazione di una centrale elettrica da parte di una storica entità evocata da un sedicente mago.

Alle 18,00 sarà poi il momento di “Ghostbusters: Legacy”, il nuovo capitolo della saga, diretto dal figlio d’arte Jason Reitman, appena uscito nelle sale di tutto il mondo, dopo un’attesa durata più di 30 anni.

“Real! – A Ghostbusters Tale”, è il fanfilm no-profit e indipendente ispirato e dedicato a Ghostbusters di Edoardo Stoppacciaro e Cristian Calabretta, che è stato interamente autofinanziato e prodotto con un budget totale di circa 80.000 euro, di cui 18.000 raccolti con un crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.

Le riprese sono state realizzate nel 2017 tra Roma e Viterbo, con la partecipazione di oltre 70 professionisti, tra troupe e artisti di VFX attraverso una collaborazione tra Italia e Canada, realizzata dallo studio The Mothership con la supervisione del suo fondatore, Marco Tudini.

Il film è stato presentato in anteprima nazionale a Cinecittà World, ha fatto tappa al Museo del Cinema di Torino, a Lucca Comics & Games, al Cinema Visionario di Udine ed è stato lanciato on line su Youtube, con grande successo di pubblico da tutto il mondo, e oltre 25.000 visualizzazioni in due settimane.

“Real! Ghostbusters Tale” è la realizzazione del sogno di Edoardo Stoppacciaro, doppiatore e scrittore, che insieme ad alcuni amici e a tanti professionisti del cinema, guidati dalla passione maniacale per “Ghostbusters“ è riuscito a creare un sequel originale made in Italy dei primi due capitoli ambientato tra i vicoli e i luoghi misteriosi della Città Eterna, in una inedita veste fantasy e paranormale.

Il cast, oltre ad Edoardo Stoppacciaro, in veste di attore, sceneggiatore e regista, vede tra i protagonisti Marco Fumarola, Fabio Cavalieri, Lidia Perrone e Alessandro Budroni. La regia è cofirmata con Cristian Calabretta, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Stoppacciaro e a Valerio Albasini Di Giorgio.

Nel film ci sono anche le partecipazioni speciali “in voce” di Sergio Di Giulio (Voce italiana del dottor Ray Stantz/Dan Aykroyd), Mario Cordova (Voce italiana del dottor Egon Spengler/Harold Ramis), Cristiana Lionello (Voce italiana di Janine Melnitz) e Melina Martello (Voce italiana di Dana Barrett/Sigourney Weaver).