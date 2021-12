GIARA: a Rubiera per il tris

Sfatare il tabù trasferte e puntare al quarto posto



Nessuna vittoria fuori dai confini regionali nella stagione in corso. E’ questo il bilancio della Giara Assicurazioni Ferrara che, nonostante le brillante vittoria interna contro San Vito Marano e il quinto posto (con distacco dimezzato dal 4° nell’ultimo turno), continua a latitare in trasferta con la sola vittoria di Parma a lenire un bilancio non ancora del tutto in linea con le aspettative stagionali. L’antidoto al “mal di trasferta” è rappresentato da un altro scontro in casa di una corregionale: la Pallamano Secchia Rubiera.

Inserita nel Girone A, la seconda squadra della città reggiana (la prima milita nel massimo campionato dopo aver vinto nella scorsa stagione sia i play off che la Coppa Italia di categoria) è ancora ferma in classifica a quota zero punti. Reduce da un netto ko in casa di Vigasio, Rubiera è fanalino di coda con dieci sconfitte su altrettanti incontri e le peggiori statistiche del girone nella casella reti segnate e subite. Ferrara, sempre priva di Zaltron, non ha altre defezioni e si presenterà dunque al “Pala Bursi” con la rosa praticamente tutta al completo.

Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “Dobbiamo scrollarci dalla spalla questo problema legato alle gare lontane dal “Pala Boschetto”. Ormai è diventato un fattore ed abbiamo il dovere di correggere il tiro già a partire dalla gara in casa di Rubiera. La squadra sta crescendo e il livello medio di tutta la rosa si sta alzando di gara in gara. Sono molto soddisfatto della prova di sabato scorso contro San Vito: al “Pala Bursi” voglio vedere lo stesso atteggiamento e la stessa determinazione nel fare propria l’intera posta in palio”.

STATISTICHE

Pallamano Secchia Rubiera

Posizione: 14°

Punti: 0 (0V; 10S)

Gol segnati: 218 (21.8 reti/gara)

Gol subiti: 340 (34.0 reti/gara)

Giara Assicurazioni Ferrara

Posizione: 5°

Punti: 13 (6V; 1P; 3S)

Gol segnati: 251 (25.1 reti/gara)

Gol subiti: 241 (24.1 reti/gara)

PROGRAMMA 11^ GIORNATA (4/12/2021)

Pallamano Secchia Rubiera vs Giara Assicurazioni Ferrara (ore 18)

Cologne vs Mezzocorona

San Vito Marano vs Parma

Torri vs Molteno

Arcom vs Palazzolo

Malo vs Vigasio

Pallamano Arcobaleno vs Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 20,Molteno 18, Arcom 18, Torri 15, Giara

Assicurazioni Ferrara 13, Mezzocorona 10, Palazzolo 9, Cologne 9, San Vito Marano 7, Vigasio 6,

Pallamano Arcobaleno 6, Cassano Magnago 4, Parma 0, Pallamano Secchia Rubiera 0.