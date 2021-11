GIARA A SAN VITO PER SFATARE IL TABÙ TRASFERTA

Tante difficoltà lontano dal bunker del Palaboschetto

Perfetta in casa, 4 vittorie su altrettante partite, molto meno in trasferta, in modo particolare gridano vendetta i due punti lasciati sul piatto in quel di Mezzocorona e il bilancio vede una sola vittoria e tre sconfitte. Sempre priva di Nerio Zaltron , la Giara Ferrara si presenta in terra veneta, con i terzini Pedron e Marquez sulla via del pieno recupero. San Vito, dal canto suo, è

stata cinica nel vincere entrambi gli scontri diretti contro Pallamano Arcobaleno e Rubiera , pareggiando a Cologne con un pirotecnico 28-28. A secco da due giornate, a causa delle sconfitte

nei derby regionali contro Torri e Malo, gli uomini di coach Stedile si preparano ad una gara di trincea a caccia di punti salvezza.

Coach Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “Ci manca ancora qualcosa per poter arrivare ad essere al meglio della nostra condizione. La vittoria interna contro Cologne ci da fiducia ma siamo consapevoli di dover per forza invertire anche il trend esterno. A San Vito mancherà Zaltro ma abbiamo le armi per poter trovare soluzioni tattiche alternative: ho una rosa ampia di

giocatori disponibili al sacrificio, per cui l’emergenza nella casella pivot non mi preoccupa. San Vito è una squadra dall’alto potenziale offensivo. Per questa ragione sarò importante costruire la nostra prestazione sulla difesa e comunque sulla fase passiva, fondamentale anche per poter innescare i contropiedi delle nostre ali. Marquez e Pedron stanno meglio e ci saranno molto utili in questa parte finale del girone d’andata”.

STATISTICHE MATCH

San Vito Marano

Posizione: 5°

Punti: 10 (5V; 3S)

Gol segnati: 203 (25.3 reti/gara)

Gol subiti: 199 (24.8 reti/gara)

Giara Assicurazioni Ferrara

Posizione: 9°

Punti: 5 (2V; 1P; 5S)

Gol segnati: 208 (26 reti/gara)

Gol Subiti: 229 (28.6 reti/gara)​

PROGRAMMA 9^ GIORNATA (20/11)

Pallamano Secchia Rubiera vs Torri

Cologne vs Parma

Palazzolo vs Mezzocorona

Malo vs Molteno

San Vito Marano vs Vigasio

Arcom vs Cassano Magnago

Pallamano Arcobaleno vs Giara Assicurazioni Ferrara (ore 20.30)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A : Molteno 16, Malo 16, Arcom 14, Torri 13, Giara

Assicurazioni Ferrara 10 , Mezzocorona 10, Palazzolo 7, Cologne 7, San Vito Marano 5, Viaggio 4, Pallamano Arcobaleno 3, Parma 0, Pallamano Secchia Rubiera 0.