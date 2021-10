GIARA: a Mezzocorona

Per confermare il trend positivo sul campo di un avversario ostico

Assorbita e metabolizzata la settimana di sosta, che ha permesso a coach Antonj Laera e al tecnico Alberto Cavalieri di lavorare sul recupero e potenziamento del gruppo rosa al gran completo, la Giara Assicurazioni Ferrara si appresta a far visita al Mezzocorona. Rientrati a pieno regime, dopo qualche acciacco pre sosta, sia il terzino Ilya Crea, che il pivot Nerio Zaltron, la Giara va a caccia di due punti pesantissimi da provare a cogliere su un campo storicamente non semplice. I trentini, nella fattispecie, sono reduci da una vittoria preziosa nello scontro salvezza in casa del Vigasio. Un 21-20 che ha sottolineato la grande tenuta nervosa e mentale di una compagine guidata in campo dalle giocate di Nicola Rossi, dall’esperienza di Nikolay Boev e dall’esuberanza del neo arrivato Niklas Gevert. Un test impostante per comprendere il reale grado di maturazione di una Ferrara che, passo falso di Molteno a parte, ha sino a questo momento vinto e convinto. Gara da ex per il coach Antonj Lera e per il terzino e campocannoniere interno di Ferrara Mattia Pedron.

Fernando Marquez (Terzino Giara Assicurazioni Ferrara): “La vittoria casalinga contro Cassano ci ha portato un importante bagaglio in termini di convinzione e consapevolezza nei nostri mezzi. Non è mai facile affrontare delle avversarie in questo girone così equilibrato e ricco di qualità. La nostra squadra sta completando un percorso di rodaggio che vede me e Dario Zanghirati ormai perfettamente integrati nello scacchiere tattico. Abbiamo tante qualità e rotazioni profonde e ricche di qualità: per questa ragione chiunque venga chiamato in campo ha l’obbligo di dare il suo massimo per portare la squadra a performare nella sua situazione massima. A Mezzocorona incontreremo una squadra mentalizzata e concreta, che guidata da Rossi e dall’esperienza di Boev ha espugnato un campo difficilissimo come quello di Vigasio. Servirà grande attenzione ai dettagli: solo così potremmo allungare ulteriormente la striscia di risultati utili positivi.”

STATISTICHE

Mezzocorona

Punti: 2 (2V; 2P)

Posizione: 9°

Gol segnati: 94 (23.5 / reti per gara)

Gol Subiti: 108 (27 / reti per gara)

Giara Assicurazioni Ferrara

Punti: 6 (3V; 1P)

Posizione: 4°

Gol segnati: 103 (25.7 / reti per gara)

Gol subiti: 103 (25.7 / reti per gara)

PROGRAMMA 5^ GIORNATA

Cologne vs Malo

Palazzolo vs Vigasio

Mezzocorona vs Giara Assicurazioni Ferrara

San Vito Marano vs Molteno

Arcom vs Torri

Pallamano Arcobaleno vs Pallamano Secchia Rubiera

Cassano Magnago vs Pallamano Parma

CLASSIFICA SERIE A – GIRONE A: Molteno 8, Malo 8, Torri 7, Arcom 6, Giara Assicurazioni Ferrara 6, Cologne 5, Palazzolo 5, Vigasio 4, Mezzocorona 4, San Vito Marano 3, Cassano Magnago 0, Rubiera 0, Pallamano Arcobaleno 0, Parma 0.