GIARA: a Parma per i primi punti

Dopo le due sconfitte nelle giormate di apertura del campionato, indispensabile cambiare marcia

Dopo la “debacle” patita in casa del Molteno la Giara Assicurazioni Ferrara United va a caccia di un risultato in rado di cancellare il primo grosso passo falso stagionale. Cambiare faccia, approccio e mentalità diventa fondamentale per non andare a complicare una stagione per un unico ed isolato passo falso. Nel pre campionato i ducali, ma con Ferrara in piena fase di sperimentazione, ebbero la meglio al “Pala Boschetto”. Coach Laera potrà far affidamento su tutta la rosa a sua disposizione con qualche apprensione per il pivot Nerio Zaltron, uscito anzitempo dalla seduta d’allenamento di giovedì sera per una forte contusione al naso.

Davide Di Maggio: “Abbiamo il dovere, principalmente per noi stessi e per la società, di dimostrare di non esser nemmeno parenti della squadra scesa in campo lo scorso fine settimana. A Parma andremo per fare la nostra partita e provare a metter in campo quello che proviamo ogni giorni in palestra. Siamo un gruppo coeso, che lavora sodo e che vuole migliorarsi continuamente. Siamo consapevoli che perdere, specialmente in un girone così competitivo, si può ma non così. Nel derby con Parma proveremo a voltare del tutto pagina”.

STATISTICHE

Parma

Posizione: 13°

Punti: 0

Reti Segnate: 45 (22.5/gara)

Reti subite: 56 (28/gara)

Ferrara

Posizione: 11°

Punti: 2

Reti Segnate: 50 (25/gara)

Reti subite: 59 (29.5/gara)

PROGRAMMA 3^ GIORNATA – SERIE A2

Cologne vs San Vito Marano

Parma vs Giara Assicurazioni Ferrara

Arcom vs Secchia Rubiera

Pallamano Arcobaleno vs Molteno

Mezzocorona vs Torri

Cassano Magnago vs Vigasio

Palazzolo vs Malo

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Arcom 4, Malo 4, Molteno 4, Torri 4, Palazzolo 4, Vigasio 2, Mezzocorona 2, Cologne 2, Giara Assicurazioni Ferrara 2, Cassano Magnago 0, Parma 0, San Vito Marano 0, Secchia Rubiera 0, Pallamano Arcobaleno 0.