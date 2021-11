GIARA: arriva San Vito Marano

Per confermare il fattore Boschetto e curare il mal di trasferta

Curare il “mal di trasferta” con l’ormai consolidato “fattore Boschetto”. La Giara Assicurazioni Ferrara prosegue il proprio cammino fatto di balzi ed inciampi, ospitando fra le proprie mura amiche un San Vito Marano in salute, ulteriormente galvanizzato dalla meritata e netta affermazione sul Vigasio. Il 20-20 colto in casa della Pallamano Arcobaleno attarda ulteriormente gli emiliani dalle posizioni di vertice ed impone una reazione immediata o, in alternativa, un netto ridimensionamento.

Ancora dubbi per Alessandro Baldo, sempre alle prese con il riacutizzarsi di un fastidioso dolore alla spalla, mentre non dovrebbero esserci problemi per Ilya Crea, recuperato dai dolori alla schiena che lo avevano reso praticamente indisponibile lo scorso fine settimana. Nessuna chance per Nerio Zaltron che dovrebbe invece togliere il gesso verso la metà di Dicembre. Emergenza nella casella di pivot che potrebbe vedere nuovamente impiegato Federico Janni a completare lo starting seven. In netta ripresa Fernando Marquez, decisivo nel punticino colto in terra veneta lo scorso fine settimana, così come Gabriele Montanari. Alla ricerca della continuità invece Davide Di Maggio e Mattia Pedron. Solito ballottaggio a sinistra, nella posizione di ala sinistra, fra Dario Zanghirati e uno scalpitante Capitan Corrado Sgargetta.

STATISTICHE

Giara Assicurazioni Ferrara

Posizione: 5°

Punti: 11 (5V; 1P; 3S)

Gol segnati: 223 (24.7 reti/gara)

Gol subiti: 219 (24.3 reti/gara)

San Vito Marano

Posizione: 9°

Punti: 7 (3V; 1P; 5S)

Gol segnati: 240 (26.6 reti/gara)

Gol Subiti: 254 (28.2 reti/gara)

Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “In questo momento delicato, l’unica arma a nostra disposizione è il lavoro. Non siamo in linea con le aspettative e ne siamo pienamente consapevoli. I punti persi a Mezzocorona e Oriago necessitano una ricerca solerte di continuità che al momento ci manca. Ci sono giocatori che nelle ultime settimane mi stanno dando ampia disponibilità, nonostante acciacchi e difficoltà: questo è un segnale di tenuta importante da parte del gruppo che sono certo ci ritroveremo nella parte conclusiva della stagione”.

PROGRAMMA 10^ GIORNATA (27/11/2021)

Vigasio vs Secchia Rubiera

Mezzocorona vsArcom

Parma vs Pallamano Arcobaleno

Molteno vs Palazzolo

Torri vs Malo

Giara Assicurazioni Ferrara vs San Vito Marano (ore 20.30 diretta sulla pagina Facebook Giara Ferrara)

Cassano Magnago vs Cologne

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 18, Molteno 16, Arcom 16, Torri 15, Giara Assicurazioni Ferrara 11, Mezzocorona 10, Palazzolo 9, Cologne 9, San Vito Marano 7, Vigasio 4, Pallamano Arcobaleno 4, Parma 0, Pallamano Secchia Rubiera 0.