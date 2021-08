GIARA ASSICURAZIONI DEBUTTO CON VIGASIO

Esordio interno l’11 settembre nel campionato di serie A2 maschile

La Figh (Federazione Italiana Giuoco Handball) ha reso noto il calendario del Girone A della Serie A2 per il campionato 2021-2022. Esordio il prossimo 11 Settembre alle ore 20.30 interno per la Giara Assicurazioni Ferrara che ospiterà la Pallamano Vigasio. Nel secondo turno subito un match dall’altissimo coefficiente di difficoltà con la sfida esterna in casa del nuovo Molteno di coach Branko Dumnic. Chiusura del campionato prevista per il primo weekend di Maggio al “Pala Boschetto” contro Torri.

1^ GIORNATA / SERIE A2-GIRONE A (11/9)

Giara Assicurazioni Ferrara vs Vigasio (ore 20.30)

Cologne vs Molteno

Arcom vs Pallamano Arcobaleno

Palazzolo vs San Vito Marano

Mezzocorona vs Secchia Rubiera

Cassano Magnago vs Malo

Parma vs Torri

2^ GIORNATA: Molteno vs Giara Assicurazioni Ferrara (18/9 – ore 20)

3^ GIORNATA: Pallamano Parma vs Giara Assicurazioni Ferrara (25/9 – ore 19)

4^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Cassano Magnago (2/10 – ore 20.30)

5^ GIORNATA: Mezzocorona vs Giara Assicurazioni Ferrara (16/10 – 19)

6^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Palazzolo (23/10 – ore 20.30)

7^ GIORNATA: Arcom vs Giara Assicurazioni Ferrara (30/10 – 20.30)

8^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Cologne (13/11 – ore 20.30)

9^ GIORNATA: Pallamano Arcobaleno vs Giara Assicurazioni Ferrara (20/11 – ore 20.30)

10^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Pallamano San Vito Marano (27/11 – ore 20.30)

11^ GIORNATA: Pallamano Secchia Rubiera vs Giara Assicurazioni Ferrara (4/12 – ore 18)

12^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Pallamano Malo (11/12 – ore 20.30)

13^ GIORNATA: Torri vs Giara Assicurazioni Ferrara (18/12 – ore 20.30)

14^ GIORNATA: Vigasio vs Giara Assicurazioni Ferrara (22/01 – ore 19)

15^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Molteno (29/1 – ore 20.30)

16^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Pallamano Parma (5/2 – ore 20.30)

17^ GIORNATA: Cassano Magnago vs Giara Assicurazioni Ferrara (13/2 – ore 17)

18^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Mezzocorona (26/2 – ore 20.30)

19^ GIORNATA: Palazzolo vs Giara Assicurazioni Ferrara (5/3 ore 18.30)

20^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Arcom (12/3 – ore 20.30)

21^ GIORNATA: Cologne vs Giara Assicurazioni Ferrara (26/3 – ore 19)

22^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Pallamano Arcobaleno (2/4 – ore 20.30)

23^ GIORNATA: Pallamano San Vito Marano vs Giara Assicurazioni Ferrara (9/4 – ore 19.30)

24^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Secchia Rubiera (23/4 – ore 20.30)

25^ GIORNATA: Malo vs Giara Assicurazioni Ferrara (30/4 ore 19)

26^ GIORNATA: Giara Assicurazioni Ferrara vs Torri (7/5 – ore 20.30)