GIARA: batosta a Molteno

Pesante sconfitta,21-36, per i ragazzi di Laera, che restano in partita solo per un quarto di gara

La Giara Assicurazioni Ferrara esce con le ossa rotte

dal “Pala San Giorgio” di Molteno giocando, nel vero senso della parola, solamente 16′ sui 60′ previsti dal regolamento. Un mutamento, repentino e drastico in corso d’opera, che impone riflessioni. Coach Laura, che recupera anche il terzino Ilya Crea, opta per uno “starting seven” composto da Michele Rossi fra i pali, Davide Di Maggio, Gabriele Montanari e Fernando Marquez sugli esterni, Dario Zanghirati e Federico Janni in ala e Nerio Zaltron sulla casella del pivot.

L’avvio di gara è molto promettente: Ferrara attacca con sagacia e pazienza i pochi spazi lasciati dalla difesa lombarda e trova nelle reti di Zanghirati e soprattutto Di Maggio le chiavi offensive per rimanere costantemente a contatto (5-5 dopo 10′). Il tecnico locale Branko Dumnic, non contento della prova della sua stella Marzocchini, opta per una scelta drastica ma che si rivelerà decisiva: se ne priva per tutto il resto del match. Le reti di Garroni e Brambilla, che valgono il primo vero break locale (7-5) impongono, al 16′, il primo time out a Ferrara. Da quì in poi è un buco nero. I biancoazzurri non rientrano praticamente più in campo: dopo un parziale di 9-3 che chiude il primo tempo (16-8), la ripresa è da “mani nei capelli”. Spina staccata del tutto (salvo qualche bella giocata di Janni dall’ala) che permette a Molteno, nei secondi 30′, una gustosa passerella per i tanti promettenti ragazzi del vivaio lecchese. Vittoria nettissima e meritata per Molteno che lancia un chiarissimo messaggio alle contendenti in chiave promozione. Per Ferrara giornata da cancellare in toto con lo sguardo che ora si volge verso il secondo match esterno contro un Parma ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

TABELLINO

Pallamano Molteno vs Giara Assicurazioni Ferrara 36-21 (16-8)

Molteno: Ilic, M.V. Colombo, Zanoletti 1, Garroni 6, Radaelli 3, Galizia 1, Mella 2, Brambilla 7,

Bonanomi 3, L. Colombo 2, Sangiorgio 7, Riva 1, Crippa 2, Marzocchini, Dell’Orto, Campestrini 1. All.

Dumnic

Giara Ferrara: Rossi, Stagni, Sgargetta 1, Zanghirati 2, Zaltron 1, Pedron 3, Di Maggio 4, Mazzucchi,

Marquez 3, Crea 1, Montanari 1, Janni 4, Saletti, Baldo 1. All. Laera

ALTRI RISULTATI

Rubiera vs Palazzolo 29-33

Vigasio vs Parma 31-23

Malo vs Mezzocorona 34-20

San Vito vs Arcom 23-36

Torri vs Cassano Magnago 25-23

Pallamano Arcobaleno vs Cologne 19-20