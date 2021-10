GIARA: battere Cassano per guardare verso l’alto

Dopo due vittorie e altrettante sconfitte, Ferrara United prova a spiccare il volo

Dopo aver riequilibrato il computo di vittorie, fra casa e trasferta, la Giara Assicurazione Ferrara United si appresta ad ospitare il Cassano Magnago con la voglia di dare una direzione forte al proprio campionato. Ferrara, scongiurata l’ipotesi di dover fare a meno del terzino Davide Di Maggio, sarà anche in questo fine settimana al completo e potrà contare su rotazioni ampie specialmente sugli esterni con tutti i centrali e terzini apparsi in condizione crescente. Cassano è reduce da tre ko nelle prime tre giornate rispettivamente contro Malo, Torri e Vigasio: tre compagini di alta classifica che hanno dovuto sudare non poso per aver la meglio dei giovani varesini allenati da coach Davide Kolec.

Antonj Laera (Coach Giara Ferrara): “Abbiamo messo immediatamente in archivio una vittoria meritata a Parma, frutto di una grande prestazione di squadra. Mi è piaciuta molto l’unità di intenti e l’atteggiamento dei miei ragazzi nell’affrontare una gara complessa contro un’avversario che era chiamato inderogabilmente alla vittoria per muovere la classifica. Sabato affronteremo una squadra giovane ma ormai esperta per questa categoria, con atleti che fanno minutaggio anche nella massina serie con la prima squadra. Nello scorso campionato abbiamo pagato a carissimo prezzo al “Pala Boschetto”, proprio contro Cassano, l’aver approcciato in maniera non idonea alla gara. Servirà aver la mente sgombra e una condizione atletica perfetta per avere la meglio di una selezione che fa della grande qualità fisica una caratteristica peculiare”.

STATISTICHE PRE GARA

Giara Ferrara

Posizione: 7°

Punti: 4 (2V;1P)

Gol segnati: 75 (25 reti/gara)

Gol subiti: 80 (26.6 reti/gara)

Cassano Magnago

Posizione: 12°

Punti: 0 (0V; 3P)

Gol segnati: 73 (24.3 reti/gara)

Gol subiti: 83 (27.6 reti/gara)

PROGRAMMA 4^ GIORNATA (2/10/2021)

Secchia Rubiera vs Cologne

Vigasio vs Mezzocorona

Malo vs Arcom

San Vito Marano vs Pallamano Arcobaleno

Molteno vs Parma

Torri vs Palazzolo

Giara Assicurazioni Ferrara vs Cassano Magnago

CLASSIFICA SERIE A2-GIRONE A: Arcom 6, Malo 6, Molteno 6, Torri 6, Vigasio 4, Giara Assicurazioni Ferrara 4, Palazzolo 4, Cologne 3, Mezzocorona 2, San Vito Marano 1, Cassano Magnago 0, Parma 0, Rubiera 0, Pallamano Arcobaleno 0