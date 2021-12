GIARA: c’è la capolista Malo

I ragazzi di Laera vogliono provare a fare lo sgambetto alla corazzata veneta

Serata di Gala al “Pala Boschetto”. Sabato 11 Dicembre la Giara Assicurazioni ospiterà la capolista ed imbattuta Malo. Una corazzata sotto tutti i punti di vista in grado, per tutto il girone d’andata, di mostrare una superiorità tecnica marcata rispetto a tutte le altre squadre del pur competitivo Girone A. I veneti, allenati da mister Murino, dopo aver tentato invano il salto nella massima serie nella passata stagione, sono andati sul sicuro in tema mercato estivo, prelevando giocatori direttamente dalla massima serie e confermando, per larga parte, un gruppo che aveva già vinto il Girone A nella passata stagione. Pacchetto esterni da categoria superiore per Malo, all’interno del quale spiccano le individualità dell’ex Cingoli Ivan Antic (Serbia), del centrale Ignacio Nincevic (Argentina), e del terzino portoghese Andrè Monteiro.

Ferrara, che non recupera il pivot Nerio Zaltron (schierabile solo dalla gara del prossimo 20 Gennaio in casa del Vigasio), potrà contare sul resto della rosa al gran completo.

STATISTICHE SQUADRE

Giara Assicurazioni Ferrara

Posizione: 5°

Punti: 15 (7V; 1P; 3S)

Gol Segnati: 292 (26.5 reti/gara)

Gol subiti: 260 (23.6 reti/gara)

Malo

Posizione: 1°

Punti: 22 (11V; 0S)

Gol segnati: 349 (31.7 reti/gara)

Gol subiti: 265 (24 reti/gara)

Antonj Laera (Coach Giara Assicurazioni Ferrara): “Questa gara non ha bisogno di alcuna presentazione o di alcun motivazione extra. Malo è indiscutibilmente la “corazzata” di questo girone e verosimilmente di tutta la categoria. Uno squadrone che in queste prime undici giornate non ha mostrato praticamente alcun punto debole. Sono fisicati, organizzati e possiedono giocatori in grado di togliere le “castagne dal fuoco” con una giocata personale. Noi tuttavia siamo in grande crescita e pronti a giocarci al massimo una gara nella quale le pressioni non pendono sulle nostre spalle. Il “Pala Boschetto”, sino a questo punto del campionato, è stato per noi un fattore determinante e proveremo con ogni forza a difendere il nostro fattore campo”.

PROGRAMMA 12^GIORNATA (11 e 12 Dicembre 2021)

Palazzolo vs Cologne

Vigasio vs Torri

Mezzocorona vs Pallamano Arcobaleno

Parma vs Rubiera

Arcom vs Molteno

Giara Assicurazioni Ferrara vs Malo (Ore 20.30)

Cassano Magnago vs San Vito Marano (Dom 12/12)

CLASSIFICA SERIE A2 – GIRONE A: Malo 22, Arcom 20, Molteno 20, Torri 15, Giara Assicurazioni Ferrara 15, Cologne 11, Mezzocorona 10, Palazzolo 9, San Vito Marano 9, Pallamano Arcobaleno 8, Vigasio 6, Cassano Magnago 6, Parma 0, Pallamano Secchia Rubiera 0.