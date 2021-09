GIARA: debutto con Vigasio

Obiettivo conquistare subito la prima vittoria stagionale

vittoria Dopo un pre campionato di puro rodaggio, la Giara Assicurazioni Ferrara del neo Patron Raffaele Cucci punta ad iniziare con il piede giusto la stagione 2021-2022. Dopo i ko contro Rubiera, Parma e Romagna, in pre campionato, la società biancoazzurra ospiterà, per la prima giornata di campionato, Vigasio, con inizio previsto per le 20.30.

Qui Vigasio: Squadra confermata in blocco e potenziata in ogni reparto. Coach Ribaudo potrà far affidamento su un roster al quale, oltre alla conferma in blocco del gruppo che ha meritatamente colto la salvezza sul campo nella passata stagione, sono stati aggiunti nel mercato elementi di qualità e utili ad ampliare le rotazioni.

Qui Ferrara: Coach Laera non potrà disporre del terzino Ilya Crea ma avrà tutto il resto della rosa a disposizione.

IL PRE-PARTITA, FERNANDO MARQUEZ (Terzino Ferrara): “Il pre campionato ci è servito per rodare al meglio i tanti meccanismi nuovi che coach Laera sta provando ad inserire per affrontare questa stagione. Il mio personale approccio con Ferrara è stato dei migliori: il gruppo è sano e composto da giocatori forti, lo staff cura al massimo ogni minimo dettaglio e la società non ci fa mancare davvero nulla. E’ l’ambiente ideale per fare bene e dal canto mio ho già detto alla dirigenza che sarei disposto in qualsiasi momento ad accordarmi anche per a prossima stagione.

Venendo al match di sabato siamo consapevoli di affrontare una squadra tosta, ben allenata che fa della fisicità una delle sue caratteristiche principali. Noi siamo tranquilli di aver preparato al meglio il match e proveremo a mettere in campo la nostra idea di pallamano. Il girone è tosto ma senza voler anticipare i tempi penso saremmo in grado di giocarcela contro chiunque”.

PROGRAMMA 1^ GIORNATA (11/9)

Cologne vs Molteno

Parma vs Torri

Giara Assicurazioni Ferrara vs Vigasio (“Pala Boschetto” – ore 20.30.)

Arcom vs Pallamano Arcobaleno

Palazzolo vs San Vito Marano (12/11)

Cassano Magnago vs Malo (12/11)