GIARA: il primo test a Rubiera

Giovedì ospite della Pallamano Secchia

Tempo di prime verifiche per la Giara Assicurazioni Ferrara di coach Antonj Laera. Dopo due settimane di carico atletico, capitan Sgargetta e compagni sono chiamati ad un primo test di lusso in questo lungo pre campionato.

Un’attesa lunga, sino al prossimo 11 Settembre nell’esordio in campionato interno contro Vigasio, che verrà mitigata con vari test match in programma nel mese di Agosto. Si parte giovedì 12, ore 20 al “Pala Bursi” di Rubiera, contro la quotata Pallamano Secchia di mister Luca Galluccio, recentemente promossa in Serie A1 Beretta grazie alla vittoria dei play off promozione. Una squadra confermata in blocco, dopo l’exploit di Chieti, ed ulteriormente rafforzata con l’arrivo nei due “slot” consentiti per i giocatori stranieri dell’estremo difensore ucraino Maksym Voliuvach (ex Fondi) e del poderoso terzino lettone Maris Versakovs.

Uno scontro inedito, nella storia recente, utile a testare il livello di carico di lavoro e le prime prove tattiche con i volti nuovi Fernando Marquez e Dario Zanghirati.